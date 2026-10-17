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López de Arroyabe reivindica que EH Bildu es "el frente amplio en Euskal Herria"
La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe, ha reivindicado este sábado que su formación es el "frente amplio en Euskal Herria" y ha subrayado que es la "la única fuerza de izquierda que puede alcanzar diputados y senadores en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa".
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