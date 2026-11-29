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PP y Vox suman 181 escaños y superan la mayoría absoluta con casi el 32 % escrutado
Con el 23,19 % escrutado, el PP sería la primera fuerza con 128 escaños, seguido del PSOE, con 114; Vox, con 48; y Frente Amplio, con 11.
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