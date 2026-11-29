EH Bildu gana en votos en Euskadi, pero el PSE-EE obtiene más escaños con el 64 % escrutado
EH Bildu consigue el 30,99 % de los votos y seis diputados, mientras que el PSE-EE logra siete representantes con el 27,79 %. El PNV obtiene tres escaños y el PP, dos.
EH Bildu es la fuerza más votada en Euskadi en las elecciones generales de este 29 de noviembre, con el 30,99 % de los votos, según los datos correspondientes al 64,14 % del escrutinio. Sin embargo, el PSE-EE consigue un diputado más y se sitúa como primera fuerza en representación en el Congreso, con siete escaños frente a los seis de la formación soberanista.
El PSE-EE obtiene 243.394 votos (27,79 %) y suma dos diputados respecto a las anteriores elecciones generales. EH Bildu reúne 271.364 papeletas (30,99 %) y logra seis representantes, uno más que en los comicios de 2023.
El PNV consigue 167.216 votos (19,09 %) y tres escaños, dos menos que en las anteriores elecciones. El Partido Popular, por su parte, alcanza los 122.625 votos (14 %) y mantiene sus dos representantes.
La participación sube hasta el 79,5 %
La participación en Euskadi se sitúa en el 79,50 %, lo que supone un incremento de 14,42 puntos respecto a las elecciones generales de 2023.
Con un censo de escrutinio de 1.108.504 electores, han votado hasta el momento 881.326 personas. La abstención alcanza el 20,49 %.
Se han contabilizado además 7479 votos en blanco (0,85 %) y 5769 nulos (0,65 %).