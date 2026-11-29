EH Bildu es la fuerza más votada en Euskadi en las elecciones generales de este 29 de noviembre, con el 30,99 % de los votos, según los datos correspondientes al 64,14 % del escrutinio. Sin embargo, el PSE-EE consigue un diputado más y se sitúa como primera fuerza en representación en el Congreso, con siete escaños frente a los seis de la formación soberanista.

El PSE-EE obtiene 243.394 votos (27,79 %) y suma dos diputados respecto a las anteriores elecciones generales. EH Bildu reúne 271.364 papeletas (30,99 %) y logra seis representantes, uno más que en los comicios de 2023.

El PNV consigue 167.216 votos (19,09 %) y tres escaños, dos menos que en las anteriores elecciones. El Partido Popular, por su parte, alcanza los 122.625 votos (14 %) y mantiene sus dos representantes.