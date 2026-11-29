EH Bilduk irabazi du Euskadin, baina PSE-EEk eserleku gehiago lortu ditu, botoen % 64 zenbatuta
EH Bilduk botoen % 30,99 eta sei diputatu lortu ditu, eta PSE-EEk zazpi ordezkari ( % 27,79). EAJk hiru eserleku lortu ditu, eta PPk, bi.
EH Bildu izan da Euskadiko indar bozkatuena azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan, botoen % 30,99rekin, % 64,14 zenbatuta. Hala ere, PSE-EEk EH Bilduk baino diputatu bat gehiago lortu du, eta Kongresuko lehen indarra da, zazpi eserlekurekin, alderdi subiranistak sei eserleku baititu.
PSE-EEk 243.394 boto ( % 27,79) lortu ditu eta bi diputatu gehiago lortu ditu aurreko hauteskunde orokorrekin alderatuta. EH Bilduk 271.364 boto ( % 30,99) lortu ditu eta sei ordezkari lortu ditu, 2023ko hauteskundeetan baino bat gehiago.
EAJk 167.216 boto ( % 19,09) eta hiru eserleku lortu ditu, aurreko hauteskundeetan baino bi gutxiago. Alderdi Popularrak, bere aldetik, 122.625 boto ( % 14) lortu ditu eta bi ordezkariei eutsi die.
Parte-hartzea % 79,5era igo da
Parte-hartzea % 79,50ekoa da Euskadin, hau da, 14,42 puntu gehiago 2023ko hauteskunde orokorrekin alderatuta.
1.108.504 hauteslek eman dute botoa, eta 881.326 lagunek eman dute botoa. Abstentzioa % 20,49koa izan da.
Gainera, 7479 boto zuri ( % 0,85) eta 5769 baliogabe ( % 0,65) zenbatu dira.