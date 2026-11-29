El PSN-PSOE se ha proclamado ganador de las elecciones generales en Navarra, según los primeros datos ofrecidos por el Ministerio de Interior. Con el 20 % escrutado, ha conseguido el 32,75 % de los votos para el Congreso, lo que le permite tener dos asientos.

Los cinco escaños de Navarra en el Congreso se dividen en estos momentos de esta manera: dos para PSN-PSOE, dos para la coalición UPN-PP, y uno para EH Bildu.

El partido de la presidenta María Chivite, PSN-PSOE, ha conseguido, según los primeros datos 26 327 votos, un 32,75 %, 5 puntos puntos más que en 2023 cuando obtuvieron el 27,36 %.

En segundo lugar, está la coalición formada por UPN y PP, que han unido sus fuerzas en estas elecciones generales con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en 2023, cuando concurrieron por separado y consiguieron un escaño cada uno. En aquella ocasión, el PP obtuvo el 16,7 % de los votos y UPN el 15,2 %. Juntos han obtenido por el momento el 28,08 % de los votos y los mismos escaños que cuando fueron por separado.

EH Bildu se encuentra en el tercer puesto, con un escaño en el Congreso. Ha conseguido hasta ahora 18 527 votos, un 23,053 %, frente al 17,2 % obtenido en 2023.

El resto de las fuerzas que se han presentado no han conseguido representación para el Congreso.

En lo que respecta al Senado, en estos momentos, el PSN ha conseguido dos representantes en la Cámara Alta, uno menos que en las pasadas elecciones generales, y la coalición entre EH Bildu y ERC obtiene dos senadores.