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Gehiengo osoa eta 181 eserleku dituzte PPk eta Voxek, botoen % 32 zenbatuta
Botoen % 23,19 zenbatuta, PP litzateke lehen indarra Espainian, 128 eserlekurekin. PSOEk 114 eserleku lortuko lituzke, Voxek 48 eta Fronte Zabalak 11.
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