Zorrotza auzora heldu da Korrika

Atzerapen apur batekin, 08:00ak bueltan, sartu da hiriburura Enekuritik. Lau orduz, Bilboko ia auzo gehienak zeharkatuko ditu, eta eguerdian helduko da helmugara: Bilboko udaletxe parera. Orduan jakingo dugu nork idatzi duen mezu sekretua, eta zer dioen.

Korrika San Mamesen barruan. San Mames barrura sartu da Korrika.
Eider Garaikoetxea O. | EITB

08:00ak inguruan, atzerapenarekin, sartu da Korrika, Bilbon, Enekuritik. 
Hiriburuko ipar-mendebaldean egin ditu lehen kilometroak. Bilboko ia auzo guztiak zeharkatuko ditu euskararen aldeko lasterketak.
Aurreikusitakoaren arabera, 12:30ean iritsiko da helmugara, Bilboko udaletxe parera. Orduan ezagutuko dugu 24. Korrikaren mezua

Bilbora hurbiltzeko deia egin du AEKk

20 bat minutuko atzerapenarekin dabil

Espero bezala, jendetza batu da Bizkaiko hiriburuan, eta hala, aurreikusitakoa baino geldoago dabil euskararen aldeko lasterketa. 

Zorrotza auzoan dabil Korrika

Besteak beste, Txinbotarrak konpartsak, Zorrotzako institutuak eta Bizkaiko Gizarte Lagintzaren Elkargoak dute kilometroa bertan. 

3360. kilometroa, EITBrena

Aurrena, June Ansoleaga eta Hodei Esnaola ETBko aurkezleek, eta ondoren, Iker Gonzalez ORAIN albiste zerbitzuko buruak eta Amane Ibañez EITB Kirolakeko zuzendari ordeak hartu dute lekukoa EITBren egoitzaren parean. 
EITBren egoitza parean, Basurtun, egokitu da kilometroa.

San Mameseko harmailetan barrena

Bilboko kaleak utzi, eta Athleticen estadioan sartu da lasterketa, eta harmailetan barrena ibili da. 

Zegokion kilometroa estadio barruan egin du Bilboko futbol klubak, "Athleticen ere euskaraz" oihupean. 

EITBko langileek hartu dute lekukoa

"Eguraldia" telebista saioko langileak, Frank Dolosor Iparraldeko berriemailea eta Euskal Irrati Publikoko hainbat behargin izan dira tipi-tapa.

Ibarrekolanda, San Ignazio eta Deustuan

Enekuritik jaitsita, Bilboko ipar-mendebaldeko auzoak zeharkatu ditu Korrikak.

Bilbon da 24. Korrika!!! 

Atzerapenarekin bada ere, Enekuritik sartu da euskararen aldeko lasterketa. 
Enekuri Korrikak aldapan behera, Enekuritik barrena, egin ditu Bilboko lehen kilometroak