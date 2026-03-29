Zorrotza auzora heldu da Korrika
Atzerapen apur batekin, 08:00ak bueltan, sartu da hiriburura Enekuritik. Lau orduz, Bilboko ia auzo gehienak zeharkatuko ditu, eta eguerdian helduko da helmugara: Bilboko udaletxe parera. Orduan jakingo dugu nork idatzi duen mezu sekretua, eta zer dioen.
Bilbora hurbiltzeko deia egin du AEKk
20 bat minutuko atzerapenarekin dabil
Espero bezala, jendetza batu da Bizkaiko hiriburuan, eta hala, aurreikusitakoa baino geldoago dabil euskararen aldeko lasterketa.
Zorrotza auzoan dabil Korrika
Besteak beste, Txinbotarrak konpartsak, Zorrotzako institutuak eta Bizkaiko Gizarte Lagintzaren Elkargoak dute kilometroa bertan.
3360. kilometroa, EITBrena
Aurrena, June Ansoleaga eta Hodei Esnaola ETBko aurkezleek, eta ondoren, Iker Gonzalez ORAIN albiste zerbitzuko buruak eta Amane Ibañez EITB Kirolakeko zuzendari ordeak hartu dute lekukoa EITBren egoitzaren parean.
San Mameseko harmailetan barrena
Bilboko kaleak utzi, eta Athleticen estadioan sartu da lasterketa, eta harmailetan barrena ibili da.
Zegokion kilometroa estadio barruan egin du Bilboko futbol klubak, "Athleticen ere euskaraz" oihupean.
EITBko langileek hartu dute lekukoa
"Eguraldia" telebista saioko langileak, Frank Dolosor Iparraldeko berriemailea eta Euskal Irrati Publikoko hainbat behargin izan dira tipi-tapa.
Ibarrekolanda, San Ignazio eta Deustuan
Enekuritik jaitsita, Bilboko ipar-mendebaldeko auzoak zeharkatu ditu Korrikak.
Bilbon da 24. Korrika!!!
Atzerapenarekin bada ere, Enekuritik sartu da euskararen aldeko lasterketa.