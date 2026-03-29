KORRIKA
Nortzuk dira Korrikaren mezua idatzi duten zazpi lagunak?

Herrialde bakoitzeko euskaldun eta euskaltzale batek parte hartu du aurtengo mezu kolektiboan, tartean Txinan jaiotako barakaldarrak edo Union Tutera taldearen sortzaileak.
Korrikaren azken mezua

Korrika Bilbon. Argazkia: AEK

Korrikaren 24. edizioa aparteko ezustekoarekin amaitu da: pertsona batek ez, baizik eta zazpik idatzitako mezuaren irakurketarekin. Zazpi pertsona horiek ez dira Euskal Herri osoan ezagunak. Nortzuk dira?

Oier Iñurrieta Garmendia 25 urteko gasteiztarra (Araba) da mezua idatzi duenetako bat. Irakaslea lanbidez, Zunba Herrikoia izeneko proiektuan parte hartzen du, euskara aisialdi eremuan sartzeko asmoz. Hamaika amets bete ditu aurtengo edizioan: lekukoa eramatea, mezua idaztea, mezua irakurtzea…

Oihana Arana Cardenal eskoriatzarrak (Gipuzkoa) ere parte hartu du mezuaren idazketan. Transfeminismotik euskaraz bizitzeko hautua egin zuen antropologiako ikasketetan ari zela, eta literaturan eta bertsolaritzan dihardu.

Elene Mengyu Larrinaga Bilbao Txinan jaio zen 2003an, eta urtebetera iritsi aurretik heldu zen Barakaldora (Bizkaia). Etxean Pirritx eta Porrotx entzuten zuen, telebistan ETB3 ikusten zuen eta D ereduan ikasi zuen. Hala ere, AEKri esker lortu zuen euskara maila altuagoa, eta unibertsitate ikasketak ere euskaraz egin zituen. Euskaraz dakien lehenengo belaunaldikoa da familian bere ahizparekin batera. “Ama-hizkuntza gaztelera izan arren, ni euskalduna naiz amari esker” aitortzen du berak.

Laugarren mezularia Beñat Jusue Rosano da, 28 urteko tuterarra (Nafarroa). Gazte-gaztetatik hasi zen euskararen alde militatzen, Euskararen Eguna, gazte-egunak eta bestelakoak antolatzen. 22 urterekin Union Tutera taldearen sorreran parte hartu zuen euskara, parekidetasuna eta kultur integrazioa sustatzeko, eta Tutera erabat euskaldunarekin egiten du amets.

Aitzol Gil de San Vicente Pla 23 urteko hendaiarra (Lapurdi) zazpi urterekin iritsi zen Lapurdira Donostiatik, gatazka politikoak bertara eramanda. Bernat Etxepare lizeoan piztu zitzaion euskararen aldeko militantziarekiko grina: “Euskaraz ikasteko eskubidearen aldeko borrokan. Ipar eta Hego Euskal Herria lotu gintuzten ikastolek, ikasle-mugimenduak eta euskarak”. Medikuntza ikasketetan dabil egun, eta jendea euskaraz artatzea du helburu.

Urepeletik (Nafarroa Beherea) iritsi da Bilbora Xalbat Alzugarai Etxeberri. Berria egunkariko kazetariak aitortzen du ia galdu zuela euskara nerabezaroan, baina Korrika bere herritik igarotzeak lagundu egin zion etxean jasotako hizkuntzara itzultzen. Eskolan engaiatu zen hizkuntzarekin, eta Basaizea elkartean militatu du.

Azkenik, Leire Casamajou Elkegarai sohütarra (Zuberoa) dugu. Ama-hizkuntza frantsesa izanda ere, gurasoek egin omen zuten “euskaltzale, abertzale; gure hizkuntzaren eta herriaren aldeko militante”. 

