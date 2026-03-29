La 24ª edición de Korrika ha finalizado con una sorpresa extraordinaria: la lectura del mensaje escrito no por una persona, sino por siete personas que no son conocidas en toda Euskal Herria. ¿Quiénes son?

Oier Iñurrieta Garmendia , gasteiztarra de 25 años (Araba), es uno de los autores del mensaje. Profesor de profesión, participa en el proyecto Zunba Herrikoia con el objetivo de introducir el euskera en el ámbito del ocio. En esta edición ha cumplido varios sueños: llevar el testigo, escribir el mensaje, leer el mensaje...

La eskoriatzarra (Gipuzkoa) Oihana Arana Cardenal también ha participado en la redacción del mensaje. Eligió vivir en euskera desde el transfeminismo mientras cursaba estudios de antropología, y se dedica a la literatura y al bertsolarismo.

Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, nacida en China en 2003, llegó a Barakaldo (Bizkaia) antes de cumplir un año. En casa escuchaba Pirritx eta Porrotx, veía ETB3 y estudió en el modelo D. Sin embargo, consiguií gracias a AEK el nivel de euskera que le permitió cursar estudios universitarios en euskera. Es de la primera generación que sabe euskera en su familia junto a su hermana. Confiesa que "aunque mi lengua materna sea el castellano, yo soy vascoparlante gracias a nuestra madre".

El cuarto mensajero es Beñat Jusue Rosano, un tudelano de 28 años (Navarra) que desde muy joven comenzó a militar a favor del euskera, organizando el Día del Euskera, días juveniles y otros acontecimientos. A los 22 años participó en la creación del grupo Unión Tutera para fomentar el euskera, la paridad y la integración cultural. Sueña con una Tudela totalmente euskaldun.

El hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente Pla (Lapurdi), de 23 años, llegó a Lapurdi con siete años desde San Sebastián arrastrado por el conflicto político. Fue en el liceo Bernat Etxepare donde despertó su militancia a favor del euskera: "En el transcurso de la lucha a favor del derecho a aprender en euskera. Las ikastolas, el movimiento estudiantil y el euskera unen el norte y el sur del país".

Xalbat Alzugarai Etxeberri llega a Bilbao procedente de Urepele (Baja Navarra). Periodista del diario Berria confiesa que casi perdió el euskera en su adolescencia, pero el paso de Korrika por su pueblo le ayudó a volver al idioma que recibió en casa. Se comprometió con el idioma en la escuela, y ha militado en la asociación Basaizea.

Finalmente, tenemos a la sohütarra Leire Casamajou Elkegarai (Zuberoa), quien asegura que pese a que su lengua materna fuera el francés sus padres la hicieron "euskaltzale, abertzale; militantes a favor del idioma y del pueblo".