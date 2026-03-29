¿Quiénes son las siete personas que han escrito el mensaje de Korrika?
Cada herrialde ha tenido representación, entre ellas una barakaldesa nacida en China o uno delos fundadores de Union Tutera.
La 24ª edición de Korrika ha finalizado con una sorpresa extraordinaria: la lectura del mensaje escrito no por una persona, sino por siete personas que no son conocidas en toda Euskal Herria. ¿Quiénes son?
Oier Iñurrieta Garmendia , gasteiztarra de 25 años (Araba), es uno de los autores del mensaje. Profesor de profesión, participa en el proyecto Zunba Herrikoia con el objetivo de introducir el euskera en el ámbito del ocio. En esta edición ha cumplido varios sueños: llevar el testigo, escribir el mensaje, leer el mensaje...
La eskoriatzarra (Gipuzkoa) Oihana Arana Cardenal también ha participado en la redacción del mensaje. Eligió vivir en euskera desde el transfeminismo mientras cursaba estudios de antropología, y se dedica a la literatura y al bertsolarismo.
Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, nacida en China en 2003, llegó a Barakaldo (Bizkaia) antes de cumplir un año. En casa escuchaba Pirritx eta Porrotx, veía ETB3 y estudió en el modelo D. Sin embargo, consiguií gracias a AEK el nivel de euskera que le permitió cursar estudios universitarios en euskera. Es de la primera generación que sabe euskera en su familia junto a su hermana. Confiesa que "aunque mi lengua materna sea el castellano, yo soy vascoparlante gracias a nuestra madre".
El cuarto mensajero es Beñat Jusue Rosano, un tudelano de 28 años (Navarra) que desde muy joven comenzó a militar a favor del euskera, organizando el Día del Euskera, días juveniles y otros acontecimientos. A los 22 años participó en la creación del grupo Unión Tutera para fomentar el euskera, la paridad y la integración cultural. Sueña con una Tudela totalmente euskaldun.
El hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente Pla (Lapurdi), de 23 años, llegó a Lapurdi con siete años desde San Sebastián arrastrado por el conflicto político. Fue en el liceo Bernat Etxepare donde despertó su militancia a favor del euskera: "En el transcurso de la lucha a favor del derecho a aprender en euskera. Las ikastolas, el movimiento estudiantil y el euskera unen el norte y el sur del país".
Xalbat Alzugarai Etxeberri llega a Bilbao procedente de Urepele (Baja Navarra). Periodista del diario Berria confiesa que casi perdió el euskera en su adolescencia, pero el paso de Korrika por su pueblo le ayudó a volver al idioma que recibió en casa. Se comprometió con el idioma en la escuela, y ha militado en la asociación Basaizea.
Finalmente, tenemos a la sohütarra Leire Casamajou Elkegarai (Zuberoa), quien asegura que pese a que su lengua materna fuera el francés sus padres la hicieron "euskaltzale, abertzale; militantes a favor del idioma y del pueblo".
Te puede interesar
Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio
El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta, la guipuzcoana Oihana Arana, la vizcaína Elene Mengyu, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente, el bajonavarro Xalbat Alzugarai y la zuberotarra Leire Casamajou.
El lehendakari también coge el testigo
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.
Final de Korrika
En directo el final de Korrika.
Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la AP-68 en Zuia
El conductor del vehículo ha caído a la vía tras salir de la calzada.
La carrera por el euskera llegará a mediodía a su meta, el centro de Bilbao
Tras 2750 kilómetros y 3436 testigos, Korrika tomará la capital vizcaína, donde por fin conoceremos quién ha escrito el mensaje que ha estado oculto estos 10 días. Desvelado el misterio, AEK ha preparado una amplia programación para el fin de fiesta.
El TSJPV suspende dos OPEs de estabilización por exigir el PL4 de euskera
En concreto, ha suspendido dos resoluciones del IVAP sobre sendos procesos de empleo para funcionariado municipal. El Gobierno Vasco está analizando si interpone recurso de casación.
Detenido otra vez el menor que agredió a una pareja gay en Vitoria-Gasteiz, por apuñalar a tres jóvenes
EITB ha confirmado que el joven de 17 años, cuya expulsión iba a pedir la Diputación Alavesa, declaró ayer ante el juzgado de menores, que decretó su ingreso en un centro de internamiento de justicia juvenil dependiente del Gobierno Vasco.
Fallece una persona en un accidente entre dos vehículos en Arrasate
El choque ha ocurrido en la GI-627, en dirección Aretxabaleta. La carretera ha permanecido cortada, pero se encuentra ya abierta al tráfico.
Lekittoko Deabruak incendia la Korrika en Debagoiena
El grupo de teatro callejero Lekittoko Deabruak ha tomado el relevo de Oñati a Bergara, y han puesto el recorrido patas arriba.