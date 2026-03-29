KORRIKA
24. Korrikak euskara komunitatea dela aldarrikatu eta aurrera egiteko deia egin du amaierako mezuan

Lehen aldiz, mezu kolektiboa izan da Korrikarena, Euskal Herriko zazpi lurraldeetako beste hainbeste gaztek idatzitakoa. "Euskara gara" diogu, ez "euskara naiz". "Komunitateaz ari gara", azpimarratu dute Oierrek, Oihanak, Elene Mengyuk, Beñatek, Aitzolek, Xalbatek eta Leirek. Amaitzeko, oraina eta etorkizuna jomugan jarri dituzte: "Aurrera goaz, bazatoz?".

Mezuaren egileak, aurrean Bilboko Udaletxe plaza mukuru beteta zutela. Argazkia: AEK

Eider Garaikoetxea O. | EITB

 24. Korrikaren leloa —"Euskara gara"— abiapuntu, elkarlanean idatzi dute Korrikaren mezua Euskal Herriko zazpi gaztek. Bilboko azken kilometroa oinez osatu, eta hunkituta egin dute udaletxe plazan paratutako eszenatokirainoko bidea Oierrek, Oihanak, Elenek, Beñatek, Aitzolek, Xalbatek eta Leirek. 

Lepo zegoen Bilboko udaletxe plaza eta Areatza zituzten zain, 10 egunez sekretua izan den mezua entzuteko irrikaz. 

Komunitatea, taldea, kolektiboa aldarrikatzeko mezua izan da aurtengoa, eta ahots berrien eskutik heldu denez, orainari eta etorkizunari heltzeko dei etengabeak egin dituena. 

Euskarak egindako gorputz bat direla nabarmendu dute zazpi gazteek, "asaldatu, nekatu, hunkitu egiten dena", baina "beti aurrerantz doana". Hizkuntzaren dualismoaz ere mintzatu dira: "Pauso sendoz dabilela dirudi, baina zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea, beharrezkoa denean iritzia aldatzen duena".

"Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da, baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz; botereaz, minaz. Egin nahi die orro batzuei eta irri besteei", erantsi dute.

"Euskara gara"

Gure hizkuntza zerbait bada, komunitatea dela adierazi dute zazpi gazteek. "Zenbat gara? galdetzen genuenok nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. "Euskara gara diogu, ez euskara naiz. Komunitateaz ari gara. Beso zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan".

Euskarak aurrera egiteko, mugiarazteko duten ahalmena ere aldarrikatu dute. "Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira, leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz".

Ideia hori indartu nahi izan dute mezuaren amaieran: "Urrats bat eta bestea, aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Honaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azalberrituta datoz munstro zaharrak, baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz?". Galdera hori eginez bukatu dute, hain justu, 24. Korrikaren mezua. 

Korrika 2026 Bilbo Gizartea

