Korrika reivindica el euskera como comunidad y llama a avanzar en su mensaje final
Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado.
"Euskara gara" (somos euskera), tal como reza el eslogan de la 24º edición de Korrika. Así ha comenzado el mensaje de clausura de Korrika 2026, escrito, por primera vez, de forma colectiva. Siete son los autores de este año, siete jóvenes —Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire—, quienes han recorrido juntos los últimos metros de la carrera por el euskera y han subido al escenario situado en la plaza de Ernesto Erkoreka de Bilbao.
A sus pies, una multitud, que esperaba ansiosa oír el mensaje final, oculto durante estos 10 días.
Según han destacado, son un cuerpo hecho por el euskera, un cuerpo que "se agita, se cansa, se emociona", pero que "siempre va hacia delante". Han reivindicado que la lengua vasca es comunidad: "Decimos 'somos euskera', no 'soy euskera', y lo representamos como un cuerpo con los brazos abiertos, que tiene ventanas en los ojos”.
Para finalizar el mensaje, han querido interpelar a la gente congregada en Bilbao, pero también a toda la sociedad. "Vamos adelante, ¿vienes?", han cuestionado.
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Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio
El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta Garmendia, la guipuzcoana Oihana Arana Cardenal, la vizcaína Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente Pla, el bajonavarro Xalbat Alzugarai Etxeberri y la zuberotarra Leire Casamajou Elkegarai.
¿Quiénes son las siete personas que han escrito el mensaje de Korrika?
Cada herrialde ha tenido representación, entre ellas una barakaldesa nacida en China o uno delos fundadores de Union Tutera.
El lehendakari también coge el testigo
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.
Final de Korrika
En directo el final de Korrika.
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