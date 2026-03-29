24 EDICIÓN DE KORRIKA

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Korrika reivindica el euskera como comunidad y llama a avanzar en su mensaje final

Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado. 

Los y las siete jóvenes, frente a la plaza del Ayuntamiento de Bilbao. Foto: AEK

Euskaraz irakurri: 24. Korrika Bilbon: Euskara komunitatea dela aldarrikatu eta aurrera egiteko deia egin du amaierako mezuak

Última actualización

"Euskara gara" (somos euskera), tal como reza el eslogan de la 24º edición de Korrika. Así ha comenzado el mensaje de clausura de Korrika 2026, escrito, por primera vez, de forma colectiva. Siete son los autores de este año, siete jóvenes —Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire—, quienes han recorrido juntos los últimos metros de la carrera por el euskera y han subido al escenario situado en la plaza de Ernesto Erkoreka de Bilbao

A sus pies, una multitud, que esperaba ansiosa oír el mensaje final, oculto durante estos 10 días. 

Según han destacado, son un cuerpo hecho por el euskera, un cuerpo que "se agita, se cansa, se emociona", pero que "siempre va hacia delante". Han reivindicado que la lengua vasca es comunidad: "Decimos 'somos euskera', no 'soy euskera', y lo representamos como un cuerpo con los brazos abiertos, que tiene ventanas en los ojos”. 

Para finalizar el mensaje, han querido interpelar a la gente congregada en Bilbao, pero también a toda la sociedad. "Vamos adelante, ¿vienes?", han cuestionado. 

(Estamos trabajando para completar la información)

18:00 - 20:00
Korrika 2026 Bilbao Sociedad

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