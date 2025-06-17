San Sebastián
El primer crucero de exploración del mundo fondea frente a la costa donostiarra

crucero Scenic Eclipse
18:00 - 20:00
El barco "Scenic Eclipse". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media.

Última actualización

Se llama "Scenic Eclipse" y se trata de un crucero de super lujo de grandes dimensiones. Tiene capacidad para más de 200 pasajeros y oferta experiencias únicas como exploraciones en helicóptero, submarino, zódiac o kayak.

Donostia-San Sebastián Sociedad

