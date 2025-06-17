El primer crucero de exploración del mundo fondea frente a la costa donostiarra
Se llama "Scenic Eclipse" y se trata de un crucero de super lujo de grandes dimensiones. Tiene capacidad para más de 200 pasajeros y oferta experiencias únicas como exploraciones en helicóptero, submarino, zódiac o kayak.
El Gobierno Vasco augura que más de la mitad de medidas del Pacto de Salud estarán implantadas en 2026
El Departamento que dirige Alberto Martínez ha subrayado que tras la aprobación, hace seis meses, de las 24 líneas estratégicas este próximo año será clave para desarrollarlas.
Estas han sido las principales noticias del año en el ámbito social
Las calles de Euskal Herria se han llenado este año de compromiso y solidaridad a favor de Palestina. Las protestas de la Vuelta, la huelga de octubre y las imágenes del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina han dado la vuelta al mundo. La violencia machista y la gripe también han sido temas destacados.
Dos personas fallecidas, una herida y una desaparecida en un alud en Panticosa
La avalancha ha sorprendido a un grupo de seis esquiadores de montaña en la zona del pico Tablato.
Fallece una mujer atropellada por un camión en la NA-134, en Azagra
El accidente ha ocurrido a las 11:38 horas de este lunes. La fallecida, de 59 años, era vecina de San Adrián, según informa la Guardia Civil, que se encarga de la investigación.
El consejero Martinez asegura que la gripe desciende en Euskadi a un ritmo "importante" pese a que puede haber un repunte "puntual" tras las fiestas navideñas
El consejero de Salud ha confirmado que los casos descienden por tercera semana consecutiva y se ha mostrado "confiado" en que va a seguir bajando, aunque advierte de que "todavía son fechas de riesgo". Martínez se ha mostrado satisfecho por la "respuesta extraordinaria" ante la vacunación tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios.
La esperanza de vida aumenta en la CAV en 2024 y alcanza máximos históricos: 81,7 años en los hombres y 87 años en las mujeres
La fecundidad se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer y la edad media a la maternidad alcanza los 33,4 años.
Un accidente entre un coche y una ambulancia provoca grandes retenciones en la N-634, en Etxebarri
El siniestro ha tenido lugar a las 09:30 horas y ha obligado a cortar la BI-634 sentido Bilbao, lo que ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos. Como consecuencia del accidente, tres personas han resultado heridas y dos de ellas han sido trasladadas al hospital de Galdakao.
El Consejo de Estudiantes de EHU pide más derechos, facilidades de conciliación y reforzar el derecho a estudiar en euskera
El órgano estudiantil ha elaborado un informe con sus propuestas para los nuevos estatutos de la EHU, en el que reclama, además, reforzar el peso de los estudiantes en el Claustro.
Superar en 50 km/h el límite de velocidad se convierte en delito en Ipar Euskal Herria
Hasta ahora, sobrepasar en más de 50 kilómetros por hora los límites de velocidad en Francia entrañaban multas de hasta 1500 euros, además de la pérdida de seis puntos en el carné de conducir, y se convertía en delito en caso de reincidencia.
La prohibición de ir en bicicleta por el centro de Baiona despierta la indignación del movimiento ecologista y de los partidarios de la movilidad sostenible
Desde principios de diciembre el Ayuntamiento de Baiona ha prohibido circular en bicicleta por 50 calles de Baiona; en ellas, durante buena parte del día, los ciclistas deben bajar de la bicicleta e ir andando.