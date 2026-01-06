Detenido un hombre de 40 años en Bilbao acusado de agredir sexualmente a su expareja

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 40 años acusado de agredir sexualmente a su expareja. El presunto agresor permanece en dependencias policiales a la espera de comparecer ante el juez.

La mujer víctima de la agresión sexual ha logrado escapar de su domicilio, donde estaba siendo agredida, a las 9:00 para pedir ayuda. Al parecer, su expareja, que se encontraba escondida en el portal esperándole, le ha obligado a entrar en la vivienda, le ha amenazado con un cuchillo y le ha agredido sexualmente, causándole además varias lesiones.

Cuando la mujer ha conseguido salir de casa, un ciudadano ha alertado a la Ertzaintza.

Poco después, el presunto agresor ha sido detenido en una céntrica calle de Bilbao. Se le imputa un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.

La víctima, tras ser atendida, ha sido trasladada a un centro hospitalario.