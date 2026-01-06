40 urteko gizon bat atxilotu dute Bilbon, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita
Emakumeak ustezko erasotzailearengandik ihes egitea lortu du. Gizona epailearen esku geratzeko zain dago, ertzain-etxean. Genero-indarkeriaren eremuan sexu-erasoa egitea leporatzen diote.
Ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon, bikotekide ohiari sexu-erasoa egitea egotzita. Ustezko erasotzailea ertzain-etxean dago, epailearen aurretik agertzeko zain.
Sexu-erasoaren biktimak, emakumezkoa, laguntza eske irten da bere etxetik, 9:00etan. Antza, bere bikotekide ohia atarian zegoen ezkutatuta, bere zain, eta etxebizitzara sartzera behartu du, labana baten bitartez mehatxatu du eta sexu-erasoa egin dio, hainbat lesioak ere eraginda.
Emakumeak etxetik irtetea lortu duenean, herritar batek Ertzaintzari ohartarazi dio.
Handik gutxira, ustezko erasotzailea atxilotu dute, Bilboko erdiguneko kale batean. Genero-indarkeriaren eremuan sexu-erasoa egitea egozten diote.
Biktima, artatua izan ondoren, ospitalera eraman dute.
