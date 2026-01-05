Reyes Magos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los Reyes Magos llegan a Euskal Herria

GRAFCAV8271. VITORIA, 05/01/2026.- Los Reyes Magos han llegado este lunes a Vitoria en tren y, acompañados de los carteros reales, han recorrido montados en vehículos clásicos la calle Dato de la capital alavesa hasta el Ayuntamiento donde han saludado a los niños desde el balcón principal antes de recibirles en el Palacio de Villa Suso. EFE/L.Rico
18:00 - 20:00
Llegada de los Reyes Magos a Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Errege Magoak Euskal Herrira iritsi dira

Última actualización

A pesar del frío, los Reyes Magos no han faltado a su cita y han saludado a los niños que se han acercado a darles la bienvenida. Esta tarde las calles se volverán a llenar de ilusión durante la cabalgata. 

Reyes Magos Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Bilbao Sociedad

Te puede interesar

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Álava, territorio privilegiado en Euskadi para ver el eclipse solar de agosto de 2026

En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia. Sin embargo, la totalidad del evento del 12 de agosto se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.

Cargar más
Publicidad
X