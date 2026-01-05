Los Reyes Magos llegan a Euskal Herria

En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia. Sin embargo, la totalidad del evento del 12 de agosto se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.