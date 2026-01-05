Errege Magoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Errege Magoak Euskal Herrira iritsi dira

GRAFCAV8271. VITORIA, 05/01/2026.- Los Reyes Magos han llegado este lunes a Vitoria en tren y, acompañados de los carteros reales, han recorrido montados en vehículos clásicos la calle Dato de la capital alavesa hasta el Ayuntamiento donde han saludado a los niños desde el balcón principal antes de recibirles en el Palacio de Villa Suso. EFE/L.Rico
18:00 - 20:00
Errege Magoak Gasteizera iristea. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Hotza gorabehera, Errege Magoek ez dute hutsik egin eta ongietorria ematera hurbildu diren haurrak agurtu dituzte. Gaur arratsaldean kaleak ilusioz eta magiaz beteko dira desfilean zehar.

Errege Magoak Gasteiz Donostia Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Araba, 2026ko abuztuko eguzki-eklipsea ikusteko Euskadiko lurralde pribilegiatua

Mende bat baino gehiago da Euskal Herrian ez dela eklipse osorik ikusten eta datorren abuzturen 12koan Araba izango da lurralde pribilegiatuena, lurralde osoan ikusgai izango baita fenomeno astronomiko berezia. Hala ere, eklipsearen puntu gorena 20:28ak aldera izango da, eta, beraz, eguzkia "oso baxu egongo da" ordurako, eta litekeena da mendebal/ipar-mendebaldeko ortzi-muga garbi duen kokalekurik ez duenak ez ikustea, eguzkia beharbada ezkutatua egongo delako ordurako. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X