Trump insiste en comprar Groenlandia aunque no descarta la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio
Tras el ataque a Venezuela, el presidente de Estados Unidos apunta a Groenlandia. Estados Unidos coordinará la transición en Venezuela y el presidente de Estados Unidos ha asegurado que el gobierno de Delcy Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según ha confirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores durante una sesión informativa.
El secretario de Estado no ha detallado ante los senadores cómo funcionaría el plan, pero ha dicho que los principales asesores del presidente están trabajando en una gama de diferentes opciones.
La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente Trump también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posibilidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia.
Trump ha subrayado que Estados Unidos "necesita" el territorio por razones de seguridad.
Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos —incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido— han insistido en que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN, y tanto autoridades danesas como groenlandesas han reclamado respeto por la soberanía y el derecho internacional.
Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla.
Trump asegura que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo
Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.
Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.
De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.
Dos fallecidos y cerca de 50 heridos en un accidente múltiple ocurrido en la A-63, en Las Landas
El accidente entre dos autobuses de la compañía Flixbus ha provocado una serie de choques posteriores en las que se han visto implicados cerca de 50 vehículos. Dos personas han fallecido y cerca de 50 personas han resultado heridas.
Países europeos respaldan la soberanía y fronteras actuales de Groenlandia como miembro de la OTAN
La declaración, respaldada por España, Francia y Dinamarca, entre otros, cuenta con Estados Unidos como “socio esencial” para mantener el Ártico “seguro”, pero llega tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con el territorio.
España pide la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela
El Gobierno español ha trasladado su petición mediante una nota verbal tras la detención de Nicolás Maduro y la asunción del poder por parte de la hasta ahora vicepresidenta venezolana.
Quinto aniversario del asalto al Capitolio alentado por Donald Trump
El 6 de enero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Cinco años más tarde, las 1600 personas que fueron procesadas por el asalto, han sido indultadas o sus penas conmutadas.
La Coalición de Voluntarios busca en París compromisos concretos de seguridad para Ucrania
EE. UU. participa por primera vez en una cumbre presencial completa del grupo junto a líderes europeos y Zelenski.
Un terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón
Las autoridades niponas han asegurado que no hay riesgo de tsunami.
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible
Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro
La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.
Maduro se declara inocente ante el juez de EE. UU.: "No soy culpable, soy un hombre decente"
Los equipos legales del presidente venezolano y su esposa han decidido no solicitar la libertad condicional “en este momento”. Ambos han sido llamados a declarar nuevamente el 17 de marzo.