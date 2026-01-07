ESTADOS UNIDOS
Trump insiste en comprar Groenlandia aunque no descarta la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio

Tras el ataque a Venezuela, el presidente de Estados Unidos apunta a Groenlandia. Estados Unidos coordinará la transición en Venezuela y el presidente de Estados Unidos ha asegurado que el gobierno de Delcy Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

Nuuk Groenlandia Europa Press
Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trumpek Groenlandia erosi nahi du, baina ez du baztertzen lurraldea bereganatzeko indarra erabiltzea
Agencias | EITB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según ha confirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores durante una sesión informativa. 

El secretario de Estado no ha detallado ante los senadores cómo funcionaría el plan, pero ha dicho que los principales asesores del presidente están trabajando en una gama de diferentes opciones

La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente Trump también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posibilidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia.

Trump ha subrayado que Estados Unidos "necesita" el territorio por razones de seguridad.

Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos —incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido— han insistido en que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN, y tanto autoridades danesas como groenlandesas han reclamado respeto por la soberanía y el derecho internacional. 

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla.

Trump asegura que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo

Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense.

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y asegura que planea regresar a Venezuela lo antes posible

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Machado ha afirmado que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla.

