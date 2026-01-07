Trump insiste en comprar Groenlandia aunque no descarta la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según ha confirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores durante una sesión informativa.

El secretario de Estado no ha detallado ante los senadores cómo funcionaría el plan, pero ha dicho que los principales asesores del presidente están trabajando en una gama de diferentes opciones.

La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente Trump también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posibilidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia.

Trump ha subrayado que Estados Unidos "necesita" el territorio por razones de seguridad.

Groenlandia, un extenso territorio poco poblado administrado por Dinamarca, ha rechazado de plano la idea de ser parte de Estados Unidos, y líderes europeos —incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido— han insistido en que la isla "pertenece a su pueblo" y que solo este y Dinamarca pueden decidir su futuro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN, y tanto autoridades danesas como groenlandesas han reclamado respeto por la soberanía y el derecho internacional.

Desde el inicio de su mandato en 2025, Trump ha insistido en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de tomar el control de la isla.