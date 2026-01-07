AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

Trumpek Groenlandia erosi nahi du, baina ez du baztertzen lurraldea bereganatzeko indarra erabiltzea

Venezuela ahaztu gabe, Trump Groenlandiara begira jarri da berriro. Bien bitartean, Estatu Batuek gidatuko dute trantsizioa Venezuelan eta Trumpek iragarri du Delcy Rodriguezen gobernuak Estatu Batuen esku utziko dituela 30-50 milioi petrolio upel.

Nuuk Groenlandia Europa Press

Nuuk, Groenlandiako hiriburua. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandia erosteko asmoa agertu du, Marco Rubio Estatu idazkariak hainbat kongresukiderekin egin duen saio informatibo batean baieztatu duenez. 

Estatu idazkariak ez du zehaztu plana zertan datzan, baina lurraldearen kontrola hartzeko hainbat aukera aztertzen ari direla onartu du. 

Etxe Zuriak bart azaldu duenez, Trumpek ez du baztertzen bere helburua lortzeko indarra erabiltzea

Trumpen arabera, Estatu Batuek Groenlandia "behar" dute segurtasun nazionala indartzeko. 

Groenlandia Danimarkaren parte da, 2009tik lurralde autonomoa bada ere. Groenlandia eta Danimarkako erakundeek orain baino lehen esana dute lurraldea ez dagoela salgai. 

Ildo horretan, Groenlandiako eta Danimarkako agintariek nabarmendu dute herritarrei dagokiela herrialdearen etorkizunari buruz erabakitzea. 

Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak azken orduetan ohartarazi duenez, Estatu Batuek Groenlandiari eraso egiteak automatikoki ekarriko luke NATO desagertzea.

Espainia, Frantzia, Alemania, Italia, Polonia eta Erresuma Batuak babesa erakutsi diote Danimarkari, eta herrialde horietako gobernuburuek berretsi dute Groenlandiako eta Danimarkako herritarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea. 

Bigarren agintaldia abiatu zuenetik, Trumpek behin baino gehiagotan jarri du mahai gainean Groenlandia hartzeko aukera.

Venezuelako Gobernuak Estatu Batuen esku utziko ditu 30 eta 50 milioi petrolio upel artean

Donald Trumpek bart adierazi duenez, Delcy Rodriguez presidentea buru duen Venezuelako Gobernuak 30 eta 50 milioi petrolio upel artean utziko ditu Estatu Batuen esku. 

2.800 milioi dolarreko balioa lukeen transferentzia da, Estatu Batuek Venezuelan esku hartu dutenetik dutenetik iragarritako lehen operazioa da.

 

Txinarekin eta Errusiarekin harremanak amaitzeko eskatu dio Trumpek Venezuelari

Trumpek Venezuelako behin-behineko presidenteari ohartarazi dionez, Txinarekin, Errusiarekin, Iranekin eta Kubarekin dituen harremanak eten beharko ditu petrolioa atera eta merkaturatu baino lehen.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du

Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta. 

