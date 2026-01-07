Trumpek Groenlandia erosi nahi du, baina ez du baztertzen lurraldea bereganatzeko indarra erabiltzea
Venezuela ahaztu gabe, Trump Groenlandiara begira jarri da berriro. Bien bitartean, Estatu Batuek gidatuko dute trantsizioa Venezuelan eta Trumpek iragarri du Delcy Rodriguezen gobernuak Estatu Batuen esku utziko dituela 30-50 milioi petrolio upel.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandia erosteko asmoa agertu du, Marco Rubio Estatu idazkariak hainbat kongresukiderekin egin duen saio informatibo batean baieztatu duenez.
Estatu idazkariak ez du zehaztu plana zertan datzan, baina lurraldearen kontrola hartzeko hainbat aukera aztertzen ari direla onartu du.
Etxe Zuriak bart azaldu duenez, Trumpek ez du baztertzen bere helburua lortzeko indarra erabiltzea.
Trumpen arabera, Estatu Batuek Groenlandia "behar" dute segurtasun nazionala indartzeko.
Groenlandia Danimarkaren parte da, 2009tik lurralde autonomoa bada ere. Groenlandia eta Danimarkako erakundeek orain baino lehen esana dute lurraldea ez dagoela salgai.
Ildo horretan, Groenlandiako eta Danimarkako agintariek nabarmendu dute herritarrei dagokiela herrialdearen etorkizunari buruz erabakitzea.
Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak azken orduetan ohartarazi duenez, Estatu Batuek Groenlandiari eraso egiteak automatikoki ekarriko luke NATO desagertzea.
Espainia, Frantzia, Alemania, Italia, Polonia eta Erresuma Batuak babesa erakutsi diote Danimarkari, eta herrialde horietako gobernuburuek berretsi dute Groenlandiako eta Danimarkako herritarrei dagokiela beren etorkizuna erabakitzea.
Bigarren agintaldia abiatu zuenetik, Trumpek behin baino gehiagotan jarri du mahai gainean Groenlandia hartzeko aukera.
Venezuelako Gobernuak Estatu Batuen esku utziko ditu 30 eta 50 milioi petrolio upel artean
Donald Trumpek bart adierazi duenez, Delcy Rodriguez presidentea buru duen Venezuelako Gobernuak 30 eta 50 milioi petrolio upel artean utziko ditu Estatu Batuen esku.
2.800 milioi dolarreko balioa lukeen transferentzia da, Estatu Batuek Venezuelan esku hartu dutenetik dutenetik iragarritako lehen operazioa da.
Txinarekin eta Errusiarekin harremanak amaitzeko eskatu dio Trumpek Venezuelari
Trumpek Venezuelako behin-behineko presidenteari ohartarazi dionez, Txinarekin, Errusiarekin, Iranekin eta Kubarekin dituen harremanak eten beharko ditu petrolioa atera eta merkaturatu baino lehen.
Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskalduna: "Nolabaiteko normaltasuna dago; oposizioaren gehiengoa ere haserre dago"
Bost egun igaro dira Maduro harrapatzeko AEBren erasotik, eta Agustin Otxotorenak, duela 15 urtetik Caracasen bizi den euskal enpresariak, herrialdean nola bizitzen ari diren eta venezuelarren egunerokoa nolakoa den kontatu digu.
Bi hildako eta 50 zauritu inguru Landetan, A-63 errepidean, hainbat ibilgailuren arteko istripu batean
Flixbus konpainiako bi autobusek istripua izan dute. Ondorioz, 50 bat ibilgailuk talka egin dute, bi pertsona hil eta 50 pertsona inguru zauritu dira.
Europako herrialdeek Groenlandiako subiranotasunaren eta egungo mugen alde egin dute, NATOko kide gisa
Besteak beste, Espainiak, Frantziak eta Danimarkak babestu dute adierazpena. Esan dutenez, AEB "funtsezko bazkidea" da Artikoa "seguru" mantentzeko, baina adierazpena Donald Trumpek lurraldea bereganatzeko egindako mehatxuen ostean iritsi da.
Venezuelan atxilotutako preso politiko espainiarrak askatzeko eskatu dio Espainiak Delcy Rodriguezi
Nicolas Maduro atxilotu eta Venezuelako presidenteordeak agintea bere gain hartu ostean, Espainiako Gobernuak ahozko ohar baten bidez helarazi dio bere eskaera.
Trumpek bultzatutako Kapitolioaren aurkako erasoaren bosgarren urteurrena
2021eko urtarrilaren 6an, Donald Trumpen ehunka jarraitzaile Kapitolioan sartu ziren, Joe Biden demokrataren hauteskunde garaipena berresten zen bitartean. Bost urte geroago, erasoagatik auzipetutako 1600 pertsonak indultatu egin dituzte, edo zigorrak kommutatu zaizkie.
Boluntarioen Koalizioak Ukrainarentzako segurtasun konpromiso zehatzak lortu nahi ditu Parisen
AEBk lehen aldiz parte hartuko du Europako buruzagiekin eta Zelenskirekin batera Ukrainako gerrari irtenbide bat bilatzeko aurrez aurreko goi-bilera oso batean.
6,2 graduko lurrikara batek Japonia astindu du
Japoniako agintariek ziurtatu dute ez dagoela tsunami arriskurik.
Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du
Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta.
Delcy Rodriguezek Venezuelako presidente karguaren zina egin du, Maduroren bahiketaren ostean
Orain arteko presidenteorde exekutiboak "ohorez eta minez" zin egin du Latinoamerikako herrialdeko behin-behineko buruzagi berri bezala, Asanblea Nazionalean. Jorge Rodriguez Parlamentuko presidenteak Nicolas Maduro presidentearen itzulera ezarri du helburu nagusitzat. Caracasen dozenaka hildako utzi zituen operazio militar batean atzeman zuen AEBk.