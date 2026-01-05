reyes magos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los Reyes Magos recorren las calles de las capitales vascas

Kabalgatak Baltasar Bilbo horiz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal hiriburuetako kaleetan barrena ibili dira Errege Magoak
author image

EITB

Última actualización

Niños y niñas y adultos han llenado las calles de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Pamplona para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar y pedir caramelos. Junto a sus acompañantes y otros personajes han realizado coloridos desfiles antes comenzar a repartir regalos por la noche. 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia-San Sebastián Pamplona Navidad Sociedad

Te puede interesar

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Álava, territorio privilegiado en Euskadi para ver el eclipse solar de agosto de 2026

En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia. Sin embargo, la totalidad del evento del 12 de agosto se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.

Cargar más
Publicidad
X