En San Sebastián ha dejado diez décimos en Urbieta, 5; y en Oiartzun uno, en el CC Mamut (camino Astigarraga, 4L-12).

En Navarra, el Gordo ha dejado un total de millón de euros entre las localidades agraciadas.

Este primer premio ha estado muy repartido ya que ha sido consignado también en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete.

El segundo premio, el 45.875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.



El tercero, el 32.615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.

Los premios de cuatro cifras, dotados con 3500 euros al décimo, han sido para los números 3682 y 1829.

Los premios de tres cifras, con una cuantía de 1000 euros al décimo, han recaído en los números 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248.

Los premios de dos cifras, dotados con 400 euros al décimo, han correspondido en este Sorteo Extraordinario de El Niño a los números 27, 54, 37, 44 y 94, que también han repartido pequeñas alegrías entre los agraciados y han permitido a muchos recuperar lo invertido o comenzar el año con un premio menor, pero muy celebrado.

Euskadi ha gastado en el Sorteo Extraordinario de El Niño de este 6 de enero un total de 48.399.000 euros, lo que supone 851.480 euros más que el año pasado, un incremento del 1,9 % respecto a 2025, cuando la venta en la Comunidad Autónoma Vasca alcanzó los 47.547.520 euros.

Bizkaia lidera el gasto en Euskadi

Por territorios, Bizkaia vuelve a situarse como el motor de la venta en Euskadi. El gasto ha alcanzado los 31 516 560 euros, un 2,03 % más que en 2025, lo que se traduce en una media de 27 euros por habitante, muy por encima del promedio estatal.

En Gipuzkoa, la venta de décimos ha sumado 11 126 200 euros, con un crecimiento más moderado del 0,70 %. El gasto medio por persona se sitúa en 15,18 euros.

Por su parte, Álava ha registrado un gasto total de 5 756 240 euros, lo que supone un aumento del 2,64% respecto al año anterior. En este territorio, cada habitante ha destinado de media 16,83 euros al sorteo.