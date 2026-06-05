Varias incidencias de tráfico están provocando retenciones en varios puntos de la red viaria de Hego Euskal Herria. En algunos casos hay carriles cortados y tráfico ralentizado.

La situación más complicada se registra en la N-1 a la altura de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), en sentido Irun, donde una furgoneta se ha salido de la calzada y ocupa el carril izquierdo, lo que está provocando más de dos kilómetros de retenciones.

También en Gipuzkoa, en la AP-8 a la altura de Usurbil, sentido Irun, otro vehículo se ha salido de la carretera. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles permanece cortado.

Además, en la N-1 en Legorreta, en dirección Vitoria-Gasteiz, un camión averiado ocupa el carril de incorporación, lo que está generando dificultades para incorporarse a la vía.

En Bizkaia, la N-240 presenta problemas en la rotonda de Usansolo, sentido Bilbao, donde dos vehículos han colisionado. Según la información disponible, al menos una persona ha resultado herida y el tráfico circula con lentitud en la zona.

Por otra parte, un oyente ha alertado de un accidente ocurrido recientemente en la salida de Ermua, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre este siniestro.

Asimismo, continúan las afecciones en la A-8 a la altura de Abanto-Zierbena, en sentido Cantabria. Allí, siguen cortados los carriles derecho y central por un accidente ocurrido ayer, una situación que provoca al menos dos kilómetros de retenciones.