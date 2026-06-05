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Auto-ilarak N-1 errepidean, Lasarten, Irunera bidean, istripu baten ondorioz

Talkaren ondorioz, errepideko erreietako bat itxi behar izan dute 452. kilometroaren parean.
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EITB

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Ostiral honetan N-1 errepidean, Lasarte-Oria parean (Gipuzkoa), izandako istripu batek trafiko arazoak eragin ditu Irungo noranzkoan.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra N-1 errepideko 452. kilometroan gertatu da. Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxita dago, eta, ondorioz, gutxienez hiru kilometroko auto-ilarak sortzen ari dira Irunerako noranzkoan.

Oraingoz, ez dute xehetasunik eman inplikatutako ibilgailuen kopuruari buruz, ezta zauritutako pertsonei buruz ere.

Agintariek gomendatzen dute arreta handiz ibiltzea inguruan eta, ahal den neurrian, ibilbide alternatiboak bilatzea zirkulazioa normalizatzeko lanekin jarraitzen duten bitartean.

Trafikoa N-1 Lasarte-Oria Gizartea

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