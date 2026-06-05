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Una persona detenida y otras dos investigadas por robar joyas a personas mayores en Gipuzkoa y venderlas por más de 11.000 euros

La mujer trabajaba como cuidadora en domicilios y residencias de mayores, donde presuntamente sustraía las joyas. La Ertzaintza ha recuperado numerosas piezas durante un registro realizado en Azpeitia.
Joyas incautadas. Foto: Ertzaintza
Euskaraz irakurri: Atxilotu bat eta beste bi ikertu Gipuzkoan adinekoei bitxiak lapurtzeagatik eta 11.000 euro baino gehiagoren truke saltzeagatik
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EITB

Última actualización

Una mujer de 48 años ha sido detenida en Azpeitia acusada de sustraer joyas y relojes en domicilios particulares y residencias de personas mayores de Gipuzkoa, donde trabajaba como cuidadora. Además, otras dos personas, un hombre de 61 años y otro de 26, han sido investigadas por su presunta implicación en los hechos.

La investigación comenzó a finales de 2025, después de que varias personas denunciaran la desaparición de joyas en diferentes viviendas y centros residenciales. Las pesquisas de la Ertzaintza permitieron determinar que la cuidadora aprovechaba su acceso a estos lugares para apoderarse de diversas piezas, principalmente de oro, así como de relojes.

Según la investigación, las joyas eran entregadas posteriormente a su pareja y al hijo de ambos, quienes se encargaban de venderlas en establecimientos de compraventa de oro y joyería. Los tres habrían obtenido un beneficio superior a los 11.000 euros mediante estas operaciones.

Durante la mañana del jueves, agentes de la Ertzaintza de Urola-Kosta, con el apoyo de la Unidad Canina, realizaron un registro en la vivienda de los sospechosos en Azpeitia. En la operación, incautaron numerosas joyas y documentación que relaciona a los investigados con distintos robos.

La mujer fue arrestada como presunta autora de los delitos de hurto agravado con abuso de confianza, receptación y blanqueo de capitales en el seno de un grupo criminal. Por su parte, los otros dos implicados han sido investigados por los mismos hechos.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales y será puesta a disposición judicial una vez concluyan las diligencias correspondientes.

Ertzaintza Azpeitia Sociedad

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