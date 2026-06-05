Emakume bat atxilotu eta bi ikerketapean dituzte Gipuzkoan adinekoei bitxiak lapurtu eta 11.000 euro baino gehiagoren truke saltzeagatik
Atxilotutako emakumeak zaintzaile gisa egiten zuen lan adinekoen egoitzetan eta etxebizitzetan, eta bertan lapurtzen omen zituen bitxiak. Ertzaintzak pieza ugari berreskuratu ditu Azpeitian egindako miaketa batean.
48 urteko emakume bat atxilotu dute Azpeitian, Gipuzkoako etxebizitza partikularretan eta adinekoen egoitzetan bitxiak eta erlojuak lapurtzea egotzita. Horrez gain, 61 urteko eta 26 urteko bi gizonezko atxilotu dituzte, gertakariarekin zerikusia dutelakoan.
Ikerketa 2025. urtearen amaieran hasi zen, hainbat pertsonak etxebizitzatan eta egoitza-zentrotan bitxiak desagertu zirela salatu ondoren. Ertzaintzaren ikerketei esker jakin dutenez, zaintzaileak hainbat pieza (urrezkoak, gehienbat) eta erlojuak bereganatzeko baliatzen zuen bere lana.
Ikerketaren arabera, bitxiak bikotekideari eta bien semeari ematen zizkieten, eta urrea salerosteko establezimenduetan eta bitxigintzan saltzen zituzten. Ustez, 11.000 eurotik gorako irabaziak lortu dituzte hirurek eragiketa horien bidez.
Urola Kostako ertzainek, Txakurren Unitatearen laguntzarekin, susmagarrien etxebizitza miatu dute ostegun goizean Azpeitian, eta hirurak eta lapurretak lotzen dituzten hainbat bitxi eta dokumentazio konfiskatu dizkiete.
Hainbat delituren ustezko egile gisa atxilotu dute emakumea, eta talde kriminal batean egindako ebasketa astundua, konfiantza-abusua, errezibitzea eta kapitalak zuritzea egotzi dizkiote. Gizonak, berriz, gertakari berberengatik jarri dituzte ikerketapean.
Atxilotua ertzain-etxera eraman dute, eta beharrezko eginbideak amaitutakoan utziko dute epailearen esku.
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