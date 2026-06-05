Será noticia: Campamento de verano de Bernedo, funeral por los policías forales fallecidos y performance de Tilda Swinton en el Guggenheim

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 5 de junio de 2026:

-Campamento de Bernedo: La diputada de Cultura y Deporte de Álava, Ana del Val, dará hoy explicaciones en las Juntas Generales de Álava sobre el expediente abierto a Sarrea Euskal Udaleku Elkartea (organizadora de las colonias de verano de Bernedo) por no comunicar la organización de las mismas. La red de asociaciones Euskal Udalekuak ha anunciado estos días que asumirá la organización de las colonias de Bernedo, ya que la Asociación Sarrea se ha hecho a un lado al estar abierto un proceso judicial.

- Funeral por los policías forales: La catedral de Pamplona acogerá hoy, viernes, a las 19:00 horas un funeral conjunto por los cinco policías forales fallecidos en accidente de tráfico el miércoles en Elgoibar. El jueves una multitud se acercó al tanatorio San Alberto de Pamplona para dar el pésame a las familias y compañeros de trabajo de los fallecidos.

- Tilda Swinton en el Guggenheim: El Museo Guggenheim Bilbao y la marca de champán Dom Pérignon presentarán hoy y mañana la 'performance' 'House of Gestures', interpretada por la actriz Tilda Swinton y el prestigioso comisario de moda Olivier Saillard. Será en el Atrio del Museo; las entradas están agotadas.