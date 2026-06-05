Albiste izango dira: Bernedoko udalekua, hildako foruzainen aldeko hileta eta Tilda Swintonen performancea Guggenheimen
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 5ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Bernedoko Udalekua: Ana del Val Arabako Kultura eta Kirol diputatuak Arabako Batzar Nagusietan azalpenak emango ditu gaur Bernedoko udalekuak antolatzen zituen Sarrea Euskal Udaleku Elkarteari udaleku horien antolakuntza ez komunikatzeagatik zabaldutako espedientearen inguruan. Euskal Udalekuak elkarte sareak egunotan adierazi du bere gain hartuko duela Bernedoko Udalekuen antolakuntza, Sarrea Elkarteak albo batera egin duelako, prozesua zabalik den bitartean.
- Foruzainen aldeko hileta: asteazkenean Elgoibarren auto-istripuz hil ziren bost foruzainen aldeko hileta bateratua egingo dute gaur, ostirala, 19:00etan Iruñeko katedralean. Ostegunean jendetza hurbildu zen Iruñeko San Alberto beilatokira, hildakoen familiei eta lankideei doluminak ematera.
- Tilda Swinton Guggenheimen: Guggenheim Bilbao Museoak eta Dom Pérignon xanpain etxeak House of Gestures Tilda Swinton aktorearen eta Olivier Saillard moda komisario entzutetsuaren performancea oholtzaratuko dute Guggenheim Bilbao Museoko sarreran, gaur eta bihar.
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