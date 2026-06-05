Los mejores momentos de "Bizi Natura": jueves, 4 de junio de 2026
Las cámaras instaladas en la biosfera de Urdaibai nos han dejado, una vez más, imágenes espectaculares. En esta ocasión podemos ver a pequeños zorros jugando bajo la atenta mirada de las ovejas. También se puede seguir el día a día de varias aves: una garceta con polluelos en el nido, un morito, una corneja, aves rapaces y varios pica pinos
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Impone una multa de 9000 euros a la asociación Sarrea, así como la imposibilidad de solicitar subvenciones públicas durante 3 años y la inhabilitación para organizar o realizar actividades de ocio con menores durante 3 años. Rechaza la solicitud de autorización a la asociación Dorrekoa, que pretendía organizar un campamento de verano en sustitución de Sarra, acusándola de funcionar como entidad instrumental para evitar la inhabilitación de Sarra, lo que sería fraude de ley.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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