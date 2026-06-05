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Los mejores momentos de "Bizi Natura": jueves, 4 de junio de 2026

Ekainak 4
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Bizi Natura" saioaren unerik onenak: 2026ko ekainaren 4a, osteguna
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EITB

Última actualización

Las cámaras instaladas en la biosfera de Urdaibai nos han dejado, una vez más, imágenes espectaculares. En esta ocasión podemos ver a pequeños zorros jugando bajo la atenta mirada de las ovejas. También se puede seguir el día a día de varias aves: una garceta con polluelos en el nido, un morito, una corneja, aves rapaces y varios pica pinos 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai Sociedad

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