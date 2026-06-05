"Bizi Natura" saioaren unerik onenak: 2026ko ekainaren 4a, osteguna
Urdaibaiko biosferan paratutako kamerek irudi ikusgarriak utzi dizkigute beste behin. Oraingo honetan, azeri kumeak ikus ditzakegu jolasean, ardien begiradapean. Hainbat hegaztiren egunerokoa ere jarrai daiteke: koartzatxoa txitekin habian, beltzaran bat, hegazti harrapakari bat eta okil handiak.
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Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak
Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri eta Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean beste mezu bat partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko Udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Elkarteari
9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik eskatu ezina eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzur litzatekeena.
Arratsaldean emango diete azken agurra Elgoibarren istripuz hildako bost foruzainei
Hildako bost gizonezkoren aldeko hileta elizkizuna 19:00etan izango da, Iruñeko Katedralean.
Albiste izango dira: Bernedoko udalekua, hildako foruzainen aldeko hileta eta Tilda Swintonen performancea Guggenheimen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Lasarteko auto-ilarak konponduta, Abanto-Zierbenakek baino ez dute jarraitzen
Ostiral goizeko lehen ordua konplikatua izan da euskal errepide sareko puntu askotan, istripuak izan baitira han eta hemen, baina egoera bere onera itzuli da jada denean, Abanto-Zierbenan izan ezik; bertan, Kantabriarako noranzkoan, eskuineko eta erdiko erreiak itxita daude, atzo izandako istripu baten ondorioz. Egoera horrek gutxienez bi kilometroko auto-ilarak eragin ditu.
Aske gelditu dira Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik atxilotutako 28 pertsonak
Horietako hamaseiri desordena publikoaren delitua leporatu diete. Gainerako hamabiei, horrez gainera, agintaritzaren agenteen aurkako atentatua ere egotzi diete.
Eutanasia-eskaerak % 61 igo dira Euskadin, eta prozesuaren batez besteko iraupena 39,4 egunera jaitsi da
Ostegun honetan argitaratutako urteko txostenaren arabera, 2025ean 107 eskaera onartu ziren, 78 prestazio gauzatu ziren eta 31 pertsona hil ziren prozesua bukatu baino lehen.
Hiru pertsona ikertu dituzte Bizkaian, genero-indarkeriaren biktima baten datuak lortzeko guardia zibilena egiteagatik
Ikertuetako batek harreman sentimentala zuen emakumearekin, eta harekin bizi zen Barakaldon.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, Egia auzoan izandako sexu-erasoaren egilea delakoan
Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak elkarretaratzea deitu du biharko, 11:45ean, Alderdi Ederreko lorategietan.