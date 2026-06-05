NATURA, ZUZENEAN
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"Bizi Natura" saioaren unerik onenak: 2026ko ekainaren 4a, osteguna

Ekainak 4
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Urdaibaiko biosferan paratutako kamerek irudi ikusgarriak utzi dizkigute beste behin. Oraingo honetan, azeri kumeak ikus ditzakegu jolasean, ardien begiradapean. Hainbat hegaztiren egunerokoa ere jarrai daiteke: koartzatxoa txitekin habian, beltzaran bat, hegazti harrapakari bat eta okil handiak. 

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak

Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri eta Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean beste mezu bat partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko Udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Elkarteari

9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik eskatu ezina eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzur litzatekeena.

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