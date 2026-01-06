Erregetako sari potoloa, 06703 zenbakia, Hego Euskal Herrian erori da
Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñea, zorioneko herrien artean, Elorrio, Oiartzun, Cordovilla eta Cintruenigorekin batera.
2026ko Erregetako Zozketa Bereziaren sari potoloak, 06703 zenbakiak, diru pixka bat utzi du Euskadiko eta Nafarroako hainbat herritan. Izan ere, Bilbon, Elorrion, Gasteizen, Donostian, Oiartzunen, Iruñean, Cordovillan eta Cintruenigon saldu dituzte dezimoak.
Bilbon hiru milioi euro utzi ditu eta Hurtado de Amezaga kaleko 8 zenbakiko administrazioan eta Urkixo zumarkaleko 52 zenbakiko administrazioan saldu da; Elorrion dezimo bat saldu da Urarka kaleko 3 zenbakiko administrazioan; Gasteizen Konstituzio plazako 7 zenbakiko administrazioan.
Donostian hamar dezimo saldu dituzte Urbietan, 5; eta Oiartzunen bat, Mamut merkataritza-gunean (Astigarragarako bidea, 4L-12).
Nafarroan, milioi bat euro utzi ditu Sari Nagusiak guztira.
Bigarren saria, 750.000 eurokoa, 45875 zenbakiari egokitu zaio, eta Pontevedran, Bartzelonan, Madrilen eta Almerian saldu da.
Hirugarren saria, 250.000 eurokoa serieari, 32615 zenbakiari egokitu zaio eta Burgosen eta Granadan saldu da batez ere, herri hauetako sarituen artean zati handi bat banatuz.
Lau zifrako sariak, 3.500 eurokoak dezimo bakoitzeko, 3682 eta 1829 zenbakientzat izan dira.
367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 eta 248 zenbakiek jaso dituzte hiru zifrako sariak, dezimoari 1.000 euro emanez.
Bi zifrako sariak, dezimoari 400 eurokoak, 27, 54, 37, 44 eta 94 zenbakiei egokitu zaizkie.
Euskadik 48.399.000 euro gastatu ditu guztira urtarrilaren 6ko Erregetako Zozketa Berezian, hau da, iaz baino 851.480 euro gehiago, 2025ean baino %1,9 gehiago, orduan 47.547.520 euro saldu baitziren Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bizkaia gastuaren buru
Lurraldez lurralde aztertuta, Bizkaian gehien saldu da berriro Euskadin. Gastua 31.516.560 eurora iritsi da, 2025ean baino % 2,03 gehiago, hau da, biztanleko batez beste 27 euro, Estatuko batez bestekoa baino askoz gehiago.
Gipuzkoan, dezimoen salmenta 11.126.200 eurokoa izan da, eta % 0,70 hazi da. Pertsonako batez besteko gastua 15,18 eurokoa da.
Arabak, berriz, 5.756.240 euroko gastua izan du, aurreko urtean baino % 2,64 gehiago. Lurralde horretan, biztanle bakoitzak, batez beste, 16,83 euro bideratu ditu zozketara.
Euskal hiriburuetako kaleetan barrena ibili dira Errege Magoak
Umeek eta helduek kale bazterrak bete dituzte Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean Meltxor, Gaspar eta Baltasar ikusi eta gozokiak eskatzeko. Haien laguntzaileekin eta bestelako pertsonaiekin batera desfile koloretsuak egin dituzte, gauean zehar opariak banatu aurretik.
362.000 pertsona baino gehiagok bisitatu dute Donostiako Aquariuma 2025ean
Gipuzkoako baliabide turistiko eta kultural bisitatuena da, eta Euskadiko bigarrena, Bilboko Guggenheim Museoaren atzetik.
Ertzain bati droga eskaini zion Oñatiko gozoki denda bateko langile bat atxilotu dute
Miaketan 190 gramo kokaina, 100 gramo haxix eta 11.825 euro atzeman zituzten.
Gizon batek emakume bat hil du Jaenen
Quesadan hildako emakumea eta haren bikotekide ohia, atxilotuta dagoeneko, VioGen sisteman izena emanda zeuden.
Errege Magoak Euskal Herrira iritsi dira
Hotza gorabehera, Errege Magoek ez dute hutsik egin eta ongietorria ematera hurbildu diren haurrak agurtu dituzte. Gaur arratsaldean kaleak ilusioz eta magiaz beteko dira desfilean zehar.
Gripe kasuek % 4 egin dute gora Euskadin Gabonetako ospakizunen osteko astean
Batez besteko intzidentzia 100.000 biztanleko 721 kasukoa da, aurreko astean baino 54 puntu gehiago: 830 Araban, 736 Bizkaian eta 652 Gipuzkoan
Ehunka opil solidario banatu ditu Caritasek, 2 euroan, Bilbon eta Donostian
Bilbon 3.000 opil-zati banatu dituzte haur zaurgarriei laguntzeko, eta Donostian 1.500 zati banatu dira Gipuzkoako Caritasen programak eta zentroak babesteko.
Mendizale baten gorpua aurkitu dute Aiako Harrian
Igandean hasi ziren 54 urteko gizonaren bilaketa lanak, eta gaur goizean aurkitu dute iristeko zaila den gune batean, bilaketa dispositibo handi baten ostean.
Araba, 2026ko abuztuko eguzki-eklipsea ikusteko Euskadiko lurralde pribilegiatua
Mende bat baino gehiago da Euskal Herrian ez dela eklipse osorik ikusten eta datorren abuzturen 12koan Araba izango da lurralde pribilegiatuena, lurralde osoan ikusgai izango baita fenomeno astronomiko berezia. Hala ere, eklipsearen puntu gorena 20:28ak aldera izango da, eta, beraz, eguzkia "oso baxu egongo da" ordurako, eta litekeena da mendebal/ipar-mendebaldeko ortzi-muga garbi duen kokalekurik ez duenak ez ikustea, eguzkia beharbada ezkutatua egongo delako ordurako.