Erregetako loteria 2026
Erregetako sari potoloa, 06703 zenbakia, Hego Euskal Herrian erori da

Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñea, zorioneko herrien artean, Elorrio, Oiartzun, Cordovilla eta Cintruenigorekin batera.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

2026ko Erregetako Zozketa Bereziaren sari potoloak, 06703 zenbakiak, diru pixka bat utzi du Euskadiko eta Nafarroako hainbat herritan. Izan ere, Bilbon, Elorrion, Gasteizen, Donostian, Oiartzunen, Iruñean, Cordovillan eta Cintruenigon saldu dituzte dezimoak.

Bilbon hiru milioi euro utzi ditu eta Hurtado de Amezaga kaleko 8 zenbakiko administrazioan eta Urkixo zumarkaleko 52 zenbakiko administrazioan saldu da; Elorrion dezimo bat saldu da Urarka kaleko 3 zenbakiko administrazioan; Gasteizen Konstituzio plazako 7 zenbakiko administrazioan.

SAN SEBASTIÁN, 06/01/2026.- Pedro Arroyo, propietario de la administración número 22 de Donostia, celebra con una clienta tras vender diez décimos del número 06703, primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo). Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024. EFE/ Javier Etxezarreta

Donostian hamar dezimo saldu dituzte Urbietan, 5; eta Oiartzunen bat, Mamut merkataritza-gunean (Astigarragarako bidea, 4L-12).

Nafarroan, milioi bat euro utzi ditu Sari Nagusiak guztira.

Bigarren saria, 750.000 eurokoa, 45875 zenbakiari egokitu zaio, eta Pontevedran, Bartzelonan, Madrilen eta Almerian saldu da.

Hirugarren saria, 250.000 eurokoa serieari, 32615 zenbakiari egokitu zaio eta Burgosen eta Granadan saldu da batez ere, herri hauetako sarituen artean zati handi bat banatuz.

Lau zifrako sariak, 3.500 eurokoak dezimo bakoitzeko, 3682 eta 1829 zenbakientzat izan dira.

367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 eta 248 zenbakiek jaso dituzte hiru zifrako sariak, dezimoari 1.000 euro emanez.

Bi zifrako sariak, dezimoari 400 eurokoak, 27, 54, 37, 44 eta 94 zenbakiei egokitu zaizkie.

Euskadik 48.399.000 euro gastatu ditu guztira urtarrilaren 6ko Erregetako Zozketa Berezian, hau da, iaz baino 851.480 euro gehiago, 2025ean baino %1,9 gehiago, orduan 47.547.520 euro saldu baitziren Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Bizkaia gastuaren buru

Lurraldez lurralde aztertuta, Bizkaian gehien saldu da berriro Euskadin. Gastua 31.516.560 eurora iritsi da, 2025ean baino % 2,03 gehiago, hau da, biztanleko batez beste 27 euro, Estatuko batez bestekoa baino askoz gehiago.

Gipuzkoan, dezimoen salmenta 11.126.200 eurokoa izan da, eta % 0,70 hazi da. Pertsonako batez besteko gastua 15,18 eurokoa da.

Arabak, berriz, 5.756.240 euroko gastua izan du, aurreko urtean baino % 2,64 gehiago. Lurralde horretan, biztanle bakoitzak, batez beste, 16,83 euro bideratu ditu zozketara.

