Un hombre mata a una mujer en Jaén

Una mujer de 38 años ha sido hallada muerta este domingo en un paraje de Quesada (Jaén) con signos de haber sido apuñalada. Su expareja, un hombre de 61 años con el que había mantenido una relación sentimental finalizada hace más de un año, ha sido detenido como presunto autor. Ambos estaban inscritos en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor.

El Ayuntamiento de Quesada ha convocado una concentración de repulsa y ha decretado tres días de luto oficial ante lo que podría ser el primer asesinato machista en España en 2026.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y está a la espera del informe preliminar de la autopsia, mientras reconstruye los movimientos del detenido antes y después del crimen. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recopila datos para confirmar la naturaleza machista del asesinato.