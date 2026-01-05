VIOLENCIA MACHISTA
Un hombre mata a una mujer en Jaén

La mujer asesinada en Quesada y su expareja, ya detenido, estaban inscritos en el sistema VioGén.

QUESADA (JAÉN), 05/01/2026.- Concentración y minuto de silencio ante las puertas del ayuntamiento de Quesada en Jaén por el presunto caso de violencia machista registrato ayer en esta localidad de Jaén. EFE/José Manuel Pedrosa
Concentración y minuto de silencio ante las puertas del ayuntamiento de Quesada en Jaén. Foto: EFE.
Agencias | EITB

Una mujer de 38 años ha sido hallada muerta este domingo en un paraje de Quesada (Jaén) con signos de haber sido apuñalada. Su expareja, un hombre de 61 años con el que había mantenido una relación sentimental finalizada hace más de un año, ha sido detenido como presunto autor. Ambos estaban inscritos en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor.

El Ayuntamiento de Quesada ha convocado una concentración de repulsa y ha decretado tres días de luto oficial ante lo que podría ser el primer asesinato machista en España en 2026. 

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y está a la espera del informe preliminar de la autopsia, mientras reconstruye los movimientos del detenido antes y después del crimen. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recopila datos para confirmar la naturaleza machista del asesinato.

