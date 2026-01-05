INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon batek emakume bat hil du Jaenen

Quesadan hildako emakumea eta haren bikotekide ohia, atxilotuta dagoeneko, VioGen sisteman izena emanda zeuden.

QUESADA (JAÉN), 05/01/2026.- Concentración y minuto de silencio ante las puertas del ayuntamiento de Quesada en Jaén por el presunto caso de violencia machista registrato ayer en esta localidad de Jaén. EFE/José Manuel Pedrosa

Elkarretaratzea eta minutu bateko isilunea Jaengo Quesadako udaletxeko ateen aurrean. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

38 urteko emakume bat hilik aurkitu dute igande honetan Quesadan (Jaen), sastakaiz hil izanaren zantzuekin. Haren bikotekide ohia, 61 urteko gizonezko bat, atxilotu egin dute, ustezko erasotzailea delakoan; duela urtebete baino gehiago harremana izan zuen bikotekidearekin. Biak zeuden izena emanda BioGen sisteman, emakumea biktima gisa eta gizona erasotzaile gisa.

Quesadako Udalak elkarretaratzea deitu du eta hiru dolu egun deitu ditu 2026an Espainian izandako lehen hilketa matxistaren aurrean. 

Guardia Zibilak zabalik du ikerketa, eta autopsiaren aurretiazko txostenaren zain dago, atxilotuaren mugimenduak berreraikitzen dituen bitartean.

Indarkeria matxista Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Araba, 2026ko abuztuko eguzki-eklipsea ikusteko Euskadiko lurralde pribilegiatua

Mende bat baino gehiago da Euskal Herrian ez dela eklipse osorik ikusten eta datorren abuzturen 12koan Araba izango da lurralde pribilegiatuena, lurralde osoan ikusgai izango baita fenomeno astronomiko berezia. Hala ere, eklipsearen puntu gorena 20:28ak aldera izango da, eta, beraz, eguzkia "oso baxu egongo da" ordurako, eta litekeena da mendebal/ipar-mendebaldeko ortzi-muga garbi duen kokalekurik ez duenak ez ikustea, eguzkia beharbada ezkutatua egongo delako ordurako. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X