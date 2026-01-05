Gizon batek emakume bat hil du Jaenen
Quesadan hildako emakumea eta haren bikotekide ohia, atxilotuta dagoeneko, VioGen sisteman izena emanda zeuden.
38 urteko emakume bat hilik aurkitu dute igande honetan Quesadan (Jaen), sastakaiz hil izanaren zantzuekin. Haren bikotekide ohia, 61 urteko gizonezko bat, atxilotu egin dute, ustezko erasotzailea delakoan; duela urtebete baino gehiago harremana izan zuen bikotekidearekin. Biak zeuden izena emanda BioGen sisteman, emakumea biktima gisa eta gizona erasotzaile gisa.
Quesadako Udalak elkarretaratzea deitu du eta hiru dolu egun deitu ditu 2026an Espainian izandako lehen hilketa matxistaren aurrean.
Guardia Zibilak zabalik du ikerketa, eta autopsiaren aurretiazko txostenaren zain dago, atxilotuaren mugimenduak berreraikitzen dituen bitartean.
Errege Magoak Euskal Herrira iritsi dira
Hotza gorabehera, Errege Magoek ez dute hutsik egin eta ongietorria ematera hurbildu diren haurrak agurtu dituzte. Gaur arratsaldean kaleak ilusioz eta magiaz beteko dira desfilean zehar.
Gripe kasuek % 4 egin dute gora Euskadin Gabonetako ospakizunen osteko astean
Batez besteko intzidentzia 100.000 biztanleko 721 kasukoa da, aurreko astean baino 54 puntu gehiago: 830 Araban, 736 Bizkaian eta 652 Gipuzkoan
Ehunka opil solidario banatu ditu Caritasek, 2 euroan, Bilbon eta Donostian
Bilbon 3.000 opil-zati banatu dituzte haur zaurgarriei laguntzeko, eta Donostian 1.500 zati banatu dira Gipuzkoako Caritasen programak eta zentroak babesteko.
Mendizale baten gorpua aurkitu dute Aiako Harrian
Igandean hasi ziren 54 urteko gizonaren bilaketa lanak, eta gaur goizean aurkitu dute iristeko zaila den gune batean, bilaketa dispositibo handi baten ostean.
Araba, 2026ko abuztuko eguzki-eklipsea ikusteko Euskadiko lurralde pribilegiatua
Mende bat baino gehiago da Euskal Herrian ez dela eklipse osorik ikusten eta datorren abuzturen 12koan Araba izango da lurralde pribilegiatuena, lurralde osoan ikusgai izango baita fenomeno astronomiko berezia. Hala ere, eklipsearen puntu gorena 20:28ak aldera izango da, eta, beraz, eguzkia "oso baxu egongo da" ordurako, eta litekeena da mendebal/ipar-mendebaldeko ortzi-muga garbi duen kokalekurik ez duenak ez ikustea, eguzkia beharbada ezkutatua egongo delako ordurako.
Magia, karrozak eta gozokiak: honelakoak izango dira Errege Magoen kabalgatak Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean
Meltxor, Gaspar eta Baltasar (ia) prest daude kale nagusiak zeharkatzeko, berariaz prestatutako argi eta kolore ikuskizunekin lagunduta ibilbide osoan zehar.
Indonesiak hiru egunez luzatu du itsasoan desagertu ziren familia espainiar bateko kideen bilaketa
Bigarren gorpua erreskatatu dute gaur, Fernando Martin Valentzia CF taldeko B taldeko 44 urteko entrenatzaile ohiarena. Bi haur falta dira oraindik.
Erriberrin desagertutako gizona bilatzeko lanei berrekin diete
Asteazken arratsaldean ikusi zuten azkenekoz, udalerri horretan antolatutako San Silvestre lasterketan, ikusle gisa. Bizilagunek egun hartan grabatutako hainbat bideotan ageri da.
Eneko Arrastua Panticosan hildako mendizalearen hileta egin dute Irunen
Astelehenean hil zen 48 urteko irundarra, Panticosan, elur-jausi batek harrapatuta. Familia, lagun eta herritar andana bildu da Irungo elizan, Arrastuari azken agurra emateko.