Cáritas reparte, por séptimo año consecutivo, cientos de raciones del "Roscón solidario" en Bilbao y San Sebastián
En Bilbao han repartido 3.000 raciones de roscón solidario para apoyar a la infancia vulnerable, y en San Sebastián han repartido 1.500 raciones para apoyar los programas y centros de Cáritas Gipuzkoa.
