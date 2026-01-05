Roscón solidario
Cáritas reparte, por séptimo año consecutivo, cientos de raciones del "Roscón solidario" en Bilbao y San Sebastián

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka opil solidario banatu ditu Caritasek, 2 euroan, Bilbon eta Donostian

En Bilbao han repartido 3.000 raciones de roscón solidario para apoyar a la infancia vulnerable, y en San Sebastián han repartido 1.500 raciones para apoyar los programas y centros de Cáritas Gipuzkoa.

Bilbao Donostia-San Sebastián Sociedad

