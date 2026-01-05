Harizti solidarioa
Ehunka opil solidario banatu ditu Caritasek, 2 euroan, Bilbon eta Donostian

Bilbon 3.000 opil-zati banatu dituzte haur zaurgarriei laguntzeko, eta Donostian 1.500 zati banatu dira Gipuzkoako Caritasen programak eta zentroak babesteko.

eclipse solar eguzki eklipsea hego amerika sudamérica 2 de julio 2019 uztailak 2 EFE
Araba, 2026ko abuztuko eguzki-eklipsea ikusteko Euskadiko lurralde pribilegiatua

Mende bat baino gehiago da Euskal Herrian ez dela eklipse osorik ikusten eta datorren abuzturen 12koan Araba izango da lurralde pribilegiatuena, lurralde osoan ikusgai izango baita fenomeno astronomiko berezia. Hala ere, eklipsearen puntu gorena 20:28ak aldera izango da, eta, beraz, eguzkia "oso baxu egongo da" ordurako, eta litekeena da mendebal/ipar-mendebaldeko ortzi-muga garbi duen kokalekurik ez duenak ez ikustea, eguzkia beharbada ezkutatua egongo delako ordurako. 

