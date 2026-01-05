tráfico de drogas
Detenido un empleado de una tienda de golosinas de Oñati que ofreció droga a un ertzaina

Durante el registro, incautaron 190 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís y 11 825 euros en efectivo.
Euskaraz irakurri: Oñatiko gozoki-denda bateko langile bat atxilotu dute ertzain bati droga eskaintzeagatik
Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido a un empleado de 34 años de una tienda de golosinas en Oñati (Gipuzkoa) por tráfico y consumo de drogas, después de que el hombre ofreciera estupefacientes a un agente que entró al local. La operación se realizó tras un dispositivo de vigilancia ante sospechas de venta de drogas en el establecimiento.

Durante el registro, los agentes incautaron 190 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís, una balanza de precisión, diversos utensilios para la distribución de las sustancias y 11 825 euros en efectivo. Además, se localizaron varias dosis listas para la venta.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las diligencias policiales correspondientes. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

