Detenido un empleado de una tienda de golosinas de Oñati que ofreció droga a un ertzaina
La Ertzaintza ha detenido a un empleado de 34 años de una tienda de golosinas en Oñati (Gipuzkoa) por tráfico y consumo de drogas, después de que el hombre ofreciera estupefacientes a un agente que entró al local. La operación se realizó tras un dispositivo de vigilancia ante sospechas de venta de drogas en el establecimiento.
Durante el registro, los agentes incautaron 190 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís, una balanza de precisión, diversos utensilios para la distribución de las sustancias y 11 825 euros en efectivo. Además, se localizaron varias dosis listas para la venta.
El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las diligencias policiales correspondientes. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial en las próximas horas.
Te puede interesar
Más de 362 000 personas visitaron el Aquarium de San Sebastián en 2025
Se consolida como el recurso turístico y cultural más visitado de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi, por detrás del Museo Guggenheim de Bilbao.
Un hombre mata a una mujer en Jaén
La mujer asesinada en Quesada y su expareja, ya detenido, estaban inscritos en el sistema VioGén.
Los Reyes Magos llegan a Euskal Herria
A pesar del frío, los Reyes Magos no han faltado a su cita y han saludado a los niños que se han acercado a darles la bienvenida. Esta tarde las calles se volverán a llenar de ilusión durante la cabalgata.
Los casos de gripe en Euskadi aumentan un 4 % en la última semana tras las celebraciones navideñas
La incidencia media es de 721 casos por 100 000 habitantes, 54 puntos más que la semana pasada: 830 en Álava, 736 en Bizkaia y 652 en Gipuzkoa
Cáritas reparte, por séptimo año consecutivo, cientos de raciones del "Roscón solidario" en Bilbao y San Sebastián
En Bilbao han repartido 3.000 raciones de roscón solidario para apoyar a la infancia vulnerable, y en San Sebastián han repartido 1.500 raciones para apoyar los programas y centros de Cáritas Gipuzkoa.
Localizado el cuerpo sin vida de un senderista en Peñas de Aia
El hombre, de 54 años, había salido a realizar una ruta por el parque natural y fue hallado esta mañana tras un amplio dispositivo de búsqueda en Oiartzun.
Magia, carrozas y caramelos: así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona
Melchor, Gaspar y Baltasar ya tienen (casi) todo preparado para recorrer las principales calles, acompañados para la ocasión de espectáculos de luz y color durante todo el recorrido.
Álava, territorio privilegiado en Euskadi para ver el eclipse solar de agosto de 2026
En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia. Sin embargo, la totalidad del evento del 12 de agosto se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.
Indonesia amplía tres días la búsqueda de los miembros de la familia de españoles naufradados tras encontrar un segundo fallecido
Los rescatistas han identificado a la víctima mortal hallada como Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, de 44 años. Faltan dos niños del naufragio.