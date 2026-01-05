droga-trafikoa
Ertzain bati droga eskaini zion Oñatiko gozoki denda bateko langile bat atxilotu dute

Miaketan 190 gramo kokaina, 100 gramo haxix eta 11.825 euro atzeman zituzten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak Oñatiko (Gipuzkoa) gozoki denda bateko 34 urteko langile bat atxilotu du, droga trafikoa eta kontsumoa egotzita, gizonak lokalera sartu zen agente bati estupefazienteak eskaini ostean. Operazioa zaintza dispositibo baten ostean egin zuten, establezimenduan droga salmentaren susmoak zeudelako.

Miaketan, agenteek 190 gramo kokaina, 100 gramo haxix, doitasun-balantza bat, substantziak banatzeko hainbat tresna eta 11.825 euro atzeman zituzten, eskudirutan. Gainera, saltzeko prest zeuden hainbat dosi aurkitu zituzten.

Atxilotua Ertzaintzaren polizia-etxera eraman zuten, dagozkion eginbideak egiteko. Behin amaituta, datozen orduetan jarriko dute epailearen esku.

