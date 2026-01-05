GRIPE
Los casos de gripe en Euskadi aumentan un 4 % en la última semana tras las celebraciones navideñas

La incidencia media es de 721 casos por 100 000 habitantes, 54 puntos más que la semana pasada: 830 en Álava, 736 en Bizkaia y 652 en Gipuzkoa
(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021
Vacunación.
Agencias | EITB

Los casos de gripe en Euskadi han aumentado en torno a un 4 % en la última semana como consecuencia del aumento de contactos en Navidad, y el número de personas ingresadas también ha incrementado hasta las 217, quince más que la semana anterior.

Según datos ofrecidos por el Departamento de Salud y Osakidetza, en la semana entre el 29 de diciembre y el 4 de enero se han registrado un total de 1169 casos en Euskadi, un leve repunte que rompe con tres semanas en deceso.

No obstante, la situación es más favorable que en años anteriores en las mismas fechas, puesto que no se encuentran registros similares hasta la última semana de enero en la campaña 2023-2024 o incluso a mediados de febrero en la de 2024-2025.

En cuanto a la incidencia, se registran de media 721 casos por 100 000 habitantes, 54 puntos por encima de la semana pasada. Por territorios, en Álava es de 830 casos, mientras que en Bizkaia es de 736 y en Gipuzkoa de 652.

La situación de los hospitales es "normal", ha informado el Departamento, y el nivel de ocupación se mantiene en torno al 83 %. Las personas ingresadas son 217, quince más que la semana anterior, aunque solo cuatro están en la UCI, cinco menos.

En vista de los datos, Osakidetza insiste en no bajar la guardia y prestar la máxima atención a la evolución del virus gripal ya que, si bien la tendencia general apunta a que está disminuyendo, todavía podrían darse repuntes como consecuencia de las fiestas.

Desde el Departamento de Salud han destacado, además,  la importancia de la vacunación para prevenir contagios y evitar complicaciones en la salud. 

