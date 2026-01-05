Los casos de gripe en Euskadi aumentan un 4 % en la última semana tras las celebraciones navideñas

Los casos de gripe en Euskadi han aumentado en torno a un 4 % en la última semana como consecuencia del aumento de contactos en Navidad, y el número de personas ingresadas también ha incrementado hasta las 217, quince más que la semana anterior.

Según datos ofrecidos por el Departamento de Salud y Osakidetza, en la semana entre el 29 de diciembre y el 4 de enero se han registrado un total de 1169 casos en Euskadi, un leve repunte que rompe con tres semanas en deceso.

No obstante, la situación es más favorable que en años anteriores en las mismas fechas, puesto que no se encuentran registros similares hasta la última semana de enero en la campaña 2023-2024 o incluso a mediados de febrero en la de 2024-2025.

En cuanto a la incidencia, se registran de media 721 casos por 100 000 habitantes, 54 puntos por encima de la semana pasada. Por territorios, en Álava es de 830 casos, mientras que en Bizkaia es de 736 y en Gipuzkoa de 652.

La situación de los hospitales es "normal", ha informado el Departamento, y el nivel de ocupación se mantiene en torno al 83 %. Las personas ingresadas son 217, quince más que la semana anterior, aunque solo cuatro están en la UCI, cinco menos.

En vista de los datos, Osakidetza insiste en no bajar la guardia y prestar la máxima atención a la evolución del virus gripal ya que, si bien la tendencia general apunta a que está disminuyendo, todavía podrían darse repuntes como consecuencia de las fiestas.

Desde el Departamento de Salud han destacado, además, la importancia de la vacunación para prevenir contagios y evitar complicaciones en la salud.