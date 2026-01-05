GRIPEA
Gripe kasuek % 4 egin dute gora Euskadin Gabonetako ospakizunen osteko astean

Batez besteko intzidentzia 100.000 biztanleko 721 kasukoa da, aurreko astean baino 54 puntu gehiago: 830 Araban, 736 Bizkaian eta 652 Gipuzkoan
Euskadiko gripe-kasuek % 4 inguru egin dute gora azken astean, Gabonetako kontaktuen gorakadaren ondorioz, eta ospitaleratutako pertsonen kopuruak ere gora egin du, 217ra arte, aurreko astean baino hamabost gehiago.

Osasun Sailak eta Osakidetzak emandako datuen arabera, abenduaren 29tik urtarrilaren 4ra bitarteko astean 1.169 kasu erregistratu dira guztira Euskadin, gorakada txiki bat izan da beraz, hiru asteko beherakadaren ostean.

Hala ere, egoera aurreko urteetan data berberetan zena baino positiboagoa da, azken  2023-2024 kanpainan urtarrileko azken astean baitzegoen maila honetan, eta 2024-2025ean otsailaren erdialdera arte ez zen horrenbeste jaitsi. 

Intzidentziari dagokionez, batez beste, 100.000 biztanleko 721 kasu erregistratu dira, joan den astean baino 54 puntu gehiago. Lurraldeka, Araban 830 kasu izan dira, Bizkaian 736 eta Gipuzkoan 652.

Osasun Sailaren esanetan, ospitaleen egoera "normala" da, eta okupazio maila % 83 ingurukoa da. 217 pertsona daude ospitaleratuta, aurreko astean baino hamabost gehiago, baina lau bakarrik daude ZIUn, bost gutxiago.

Datuak ikusita, Osakidetzak azpimarratu du hala ere erne jarraitu behar dela, eta gripe-birusaren bilakaerari arretarik jarri behar zaiola; izan ere, joera orokorraren arabera jaisten ari bada ere, baliteke oraindik ere gora egitea jaien ondorioz.

Osasun Sailetik nabarmendu dute, gainera, txertoak oso garrantzitsuak direla kutsatzeak prebenitzeko eta osasunean konplikazioak saihesteko.

