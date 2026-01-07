Pasadas las Navidades, arrancan oficialmente las rebajas de invierno.

Aunque las rebajas ya han empezado en algunas grandes cadenas y plataformas online, en la mayoría de comercios comienzan hoy, especialmente en el comercio local.

Estas rebajas culminan el periodo iniciado con el "Black Friday" y seguido con las compras de Navidad y Reyes. Hoy es también día de cambios y devoluciones.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.

Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra, según el comparador financiero Banqmi.

Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos. Cabe recordar que el precio original debe estar claramente visible en las etiquetas. Además, piden extremar las precauciones para evitar fraudes y estafas.