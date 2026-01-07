Arrancan las rebajas de invierno: El gasto medio superará los 100 euros por persona en Hegoalde
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra. Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos.
Pasadas las Navidades, arrancan oficialmente las rebajas de invierno.
Aunque las rebajas ya han empezado en algunas grandes cadenas y plataformas online, en la mayoría de comercios comienzan hoy, especialmente en el comercio local.
Estas rebajas culminan el periodo iniciado con el "Black Friday" y seguido con las compras de Navidad y Reyes. Hoy es también día de cambios y devoluciones.
Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra, según el comparador financiero Banqmi.
Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos. Cabe recordar que el precio original debe estar claramente visible en las etiquetas. Además, piden extremar las precauciones para evitar fraudes y estafas.
Te puede interesar
Facua avisa de las "15 trampas" que los consumidores pueden sufrir durante las rebajas
Durante el período de rebajas suelen darse prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores ya que pueden ser objeto de sanciones.
El Gobierno español se reúne con agentes sociales para negociar la subida del SMI
El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.
ELA apoya la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar, pero denuncia falta de transparencia
Osakidetza asume desde hoy el servicio de ambulancias medicalizadas en los dos municipios. El sindicato ELA apoya el proceso, pero no el modo en el que se ha llevado a cabo. A lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián.
Hoy comienza la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas contra la dermatosis nodular
Por orden del gobierno español, los animales de las ganaderías más cercanas al estado francés serán los primeros en ser vacunados Las ganaderías de Álava y Bizkaia quedan, de momento, fuera del plan de vacunación.
El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.
Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trump. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.
El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.