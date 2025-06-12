Una grabación relaciona a Cerdán con un supuesto cobro de comisiones, según varios medios

Una conversación intervenida por la UCO al exasesor Koldo García en la que participan el exministro José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, revela que los tres hablaron sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias de obra pública habían contraído supuestamente con ellos.

Según informan la Cadena Ser, eldiario.es y El Mundo, en la conversación grabada y que figura transcrita en un informe remitido el pasado 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta cuatro constructoras les deben dinero.

Esa deuda sería superior a los 400 000 euros, según los investigadores, y supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras.

Precisamente ayer, agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.

El PSOE defiende a Santos Cerdán

Tras conocer esta noticia, desde el PSOE han negado que Cerdán haya participado y "mucho menos influido" en adjudicaciones de obra pública y que "jamás ha cobrado una comisión por ello".

Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que "de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona", señala el partido en un comunicado.

Los socialistas lamentan que una vez más se conozcan actuaciones policiales por medios de comunicación, lo que genera "indefensión y juicios mediáticos" a los afectados.

Por su parte, el propio Cerdán también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo porque no tiene nada de lo que defenderse.

El PP pide la comparecencia de Sánchez y Cerdán

El PP ha urgido la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, tras filtrarse la grabación a la prensa.

Fuentes de 'Génova' han urgido a Sánchez y "su mano derecha en el partido" que aprovechen la sesión plenaria que se celebra este jueves en el Congreso de los Diputados para que informen a los españoles "de las diferentes tramas de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Insistimos: explicaciones, dimisiones y elecciones", han asegurado desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.