El exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en el caso Koldo, ha declarado este miércoles en el Senado que es inocente, que no es ningún corrupto, que tarde o temprano lo podrá demostrar y que está siendo objeto de una persecución "propia de la Inquisición".

Después de advertir que se acogía a su derecho a no declarar sobre "hechos concretos" de la instrucción judicial, pero sí sobre el "contexto político", Cerdán ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, que ha iniciado el primer interrogatorio en la comisión Koldo, afirmando que los audios que le incriminan están manipulados.

"Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha proclamado Santos Cerdán.

Pese a que ha dicho que se acoge a su derecho a no declarar sobre los hechos que están judicializados, Santos Cerdán sí que ha querido hacer algunas consideraciones sobre el "contexto político" por el que está compareciendo.

En este contexto, se ha referido a los audios de conversaciones grabadas entre él, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en el que sustentan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), insistiendo en denunciar "manipulaciones" e invitando a la comisión a pedir información "a estos resortes del Estado profundo que siguen preparando pruebas sospechosas".

"Aquí queda acreditado que se está persiguiendo a un diputado de forma directa con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta alguna. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, no se investiga ningún derecho concreto, se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía", ha añadido.