Santos Cerdanek dio "Inkisizioaren pareko" jazarpena jasaten ari dela

Buruzagi sozialista ohiak "gertakari zehatzei" buruz ez deklaratzeko eskubideari heldu dio, baina "testuinguru politikoari" buruzko galderak erantzuten ari da. Adibidez, audioak manipulatuta daudela esan du. 

Agentziak | EITB

Santos Cerdan buruzagi sozialista ohiak esan du errugabea dela, ez dela ustela, eta arinago edo beranduago frogatu ahal izango duela. Gainera, "Inkisizioaren gisako" jazarpena jasaten ari dela adierazi du Senatuan.

Instrukzio judizialeko "gertakari zehatzei" buruz ez deklaratzeko eskubideari heldu dio, baina Cerdanek Maria Caballero UPNko senatariari erantzun dio.

"Errugabea naiz, ez naiz ustela, eta arinago edo beranduago egiaztatu ahal izango dute", aldarrikatu du Santos Cerdanek.

Judizializatuta dauden gertakariei buruz ez deklaratzeko eskubideari heltzen diola esan duen arren, Santos Cerdanek " testuinguru politikoari " buruzko gogoeta batzuk egin nahi izan ditu.

Testuinguru horretan, bere, Koldo Garcíaren eta José Luis Abalos ministro ohiaren artean grabatutako elkarrizketen audioak aipatu ditu. Horietan oinarritzen dira Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) txostenak, eta "manipulazioak" izan direla salatu du. Halaber, batzordeari eskatu dio informazioa eskatzeko "froga susmagarriak prestatzen jarraitzen duten Estatu sakoneko baliabide horiei".

"Hemen egiaztatuta geratu da diputatu bat zuzenean jazartzen ari direla, oinarrizko eskubideak murriztuta eta inolako justifikazio zehatzik gabe. Jazartzeko modua Inkisizioaren gisakoa da, ez da eskubide zehatzik ikertzen, forudun batzuk ikertzen dira eta ikerketa-prozedurak ez du inolako bermerik errespetatzen", gaineratu du.

