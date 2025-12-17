INDUSTRIA
La sede social y fiscal de Talgo vuelve a Vitoria

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital han suscrito las nuevas acciones de Talgo que les permiten entrar en su capital por 150 millones de euros. 

(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Talgo. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Talgoren egoitza soziala eta fiskala Arabara itzuli da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El nuevo Consejo de Administración de Talgo ha acordado devolver a Vitoria-Gasteiz (Álava) la sede social y fiscal del fabricante de trenes y ha nombrado director general a Rafael Sterling,  ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Universidad de Deusto. 

Este miércoles se ha celebrado el primer consejo de administración tras la firma ante notario de la compra por parte del consorcio vasco —integrado por Sidenor, Gobierno Vasco, Vital y BBK—, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la nueva financiación bancaria.

Esta reunión se ha producido tras la Junta general de accionistas de Talgo celebrada el pasado viernes, 12 de diciembre, en la que se autorizó la refinanciación de la compañía, la entrada en su capital de SEPI y la emisión de bonos convertibles.

Asimismo, este mismo miércoles se ha formalizado la compra por el consorcio vasco de parte de las acciones de Pegaso, correspondientes al 27,4 % de Talgo, y la entrada de SEPI como accionista, fruto de la ampliación de capital aprobada en la junta. 

En una nota emitida a los medios,  la compañía explica que el accionariado de Talgo queda constituido con un 27,4 % en manos del consorcio Vasco (José Antonio Jainaga 7,8 %, Finkatuz 7,8 %, BBK 7,8 % y Vital 3,9 %), Pegaso 9,3 %, SEPI 7,8 %, Torrblas 5,0 %, Torreal 3,2 %, Autocartera 0,7 % y el resto 'free float' en el mercado bursátil.

En este nuevo consejo de administración han entrado dos nuevos consejeros dominicales, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y Maite Echarri como representantes del consorcio Vasco, mientras que se ha producido la salida de María José Zueco y Mario Álvarez.

Primera planta en Rivabellosa

Rivabellosa fue la primera planta de la empresa, fundada en 1942, en la que actualmente trabajan más de 700 personas y donde se fabrican los coches de todos los trenes Talgo.

Actualmente, es el principal suministrador de trenes de alta velocidad de Renfe y el suministrador de trenes en el proyecto de alta velocidad para la línea ferroviaria 'Haramain' en Arabia Saidí. 

 

 

