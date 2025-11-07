El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76 % de Talgo por 156 millones

El consorcio liderado por Sidenor (integrado por Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz, la Fundación BBK y la Fundación Vital) ha formalizado la adquisición del 29,76 % de Talgo por un importe total de 156 millones de euros. La operación se ha cerrado a un precio fijo de 4,25 euros por acción, lo que representa un total de 156.675.604 euros.

Tras conocerse la compra, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente la cotización de Talgo en la bolsa “mientras se difunde información relevante” sobre la compañía.

El consorcio se reparte la participación de la siguiente manera: Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz y la Fundación BBK adquirirán cada una el 8,5 % del capital, mientras que la Fundación Vital sumará el 4,2 %. En total, el paquete supone 36.864.848 acciones de Talgo, equivalentes al 29,99 % de los derechos de voto una vez descontada la autocartera de la compañía.