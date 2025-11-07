Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren % 29,76ren erosketa itxi du 156 milioiren truke
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) behin-behinean eten du Talgoren kotizazioa, Sidenorrek gidatutako partzuergoak Pegasorekin sinatutako akzioen salerosketa-kontratua sinatu ondoren. Eragiketak otsailean lortutako aurreakordioa berretsi du, eta erosketaren azken faseari ekin dio.
Sidenor buru duen partzuergoak (Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz, BBK Fundazioa eta Vital Fundazioa) Talgoren %29,76 erosi du, guztira 156 milioi euroan. Eragiketa 4,25 euroko prezio finkoan itxi da akzioko, hau da, guztira 156.675.604 euroko balioan.
Erosketaren berri izan ostean, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) Talgoren burtsako kotizazioa kautelaz etetea erabaki du, konpainiari buruzko “informazio garrantzitsua zabaltzen den bitartean”.
Partzuergoaren partaidetza honela banatzen da: Clerbil, Finkatze Kapitala Finkatuz eta BBK Fundazioak kapitalaren %8,5 eskuratuko dute, eta Vital Fundazioak, berriz, %4,2. Guztira, Talgoren 36.864.848 akzio dira, hau da, konpainiaren autokartera deskontatu ondoren boto-eskubideen %29,99.
Euskal industria
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi
Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra siderurgian.
Prozesuko hurrengo urratsa Talgoren akziodunen aparteko batzarra deitzea izango da, konpainiaren finantzaketa-egitura berria onartzeko. Onarpen hori ezinbestekoa da akzioen azken traspasoa gauzatzeko eta tren-enpresaren etapa berriari ekiteko.
Kontratuak prezio aldakorra ere jasotzen du: partzuergoko kideren batek bere akzioak 4,25 eurotik gorako zenbatekoan saltzen baditu eragiketa itxi ondorengo bi urteetan, saltzaileei diferentziaren zati bat ordaindu beharko die.
Bestalde, saltzaileek konpromisoa hartu dute 2026ko martxoaren 15era arte akzio berririk ez erosteko eta Talgoko Administrazio Kontseiluan kontseilariak izendatzeko eskubidea ez baliatzeko.
CNMVk tren-enpresaren kotizazioa etetea erabaki du, transakzioari buruzko “informazio garrantzitsua zabaltzen den bitartean”, eta horrek abiadura handiko trenetan espezializatutako Espainiako konpainiarentzat etapa berri baten hasiera ekar lezake.
