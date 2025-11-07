Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi
Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra siderurgian.
Sidenor buru duen euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosi du, Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren. Bazkide nagusia Trilantic funtsa da, kapitalaren % 29,8arekin .
1942an Alejandro Goicoechea ingeniari arabarrak eta Jose Luis Oriol enpresariak sortua, Talgo tren-sektoreko erreferente da nazioartean. Bere teknologiak, bagoien artikulazioan eta inklinazio naturaleko sistemetan oinarritua, tren-garraioa irauli du, segurtasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuz.
Bere eredurik ezagunenen artean honako hauek daude: Talgo III, Espainiako trenbide-garraioaren modernizazioan aitzindaria; Talgo 350, Espainiako AVE abiadura handiko trenen flotaren parte dena; eta Avril, gaitasun eta eraginkortasun handiagoko abiadura handiko merkaturako egin duen apustu berriena.
Gaur egun, Madrilgo Las Rozas udalerrian du egoitza soziala Talgok. 500 langileko lantegia du, baina lantegi nagusia Rivabellosan (Araba) du, 700 langilerekin.
Bestalde, egoitza Basaurin (Bizkaia) duen Sidenor enpresa liderra da automobilgintzan, trenbide-industrian eta eraikuntzan funtsezkoak diren altzairu luze berezien ekoizpenean.
Sidenorrek, bere Iraunkortasun Memoriaren arabera, 2023ko itxieran 1840 langileko plantilla zuen eta 1000 milioi euro inguruko fakturazioa, eta bere siderurgia-lantegia Europako aurreratuenetako bat da.
Sidenorren azken eragiketa Talgorena izan zen. Iazko abenduan, txatarra industrialean espezializatutako Eplus enpresa kataluniarra erosi zuen. Sidenorrek berak adierazi zuen erosketa hori hazkunde iraunkorraren eta bere talde industrialaren sendotzearen aldeko apustuaren barruan sartzen zela.
Hori ez zen Sidenorrek sektore horretan egin zuen lehen erosketa, 2024an bertan erosi baitzuen Miguel Martín, egoitza Fuenlabradan (Madril) zuen txatar-konpainia, eta, aurretik, 2022an, Aguilar Metal Recycling-AMR erosi zuen, txatar industrialetan espezializatua eta Sagunton (Valentzia) kokatua.
Trilantic funtseko akzioak erosi ondoren, Sidenor buru duen euskal partzuergoak du Talgoren partaidetza handiena (akzioen % 29,8), ondoren Oriol familia ( % 7,7 ) eta Torrblas ( % 5,04 ). Torrealek (Abello familia), berriz, % 3,5 partaidetza du. Gainerako % 54,93 beste akziodun minoritario batzuen esku dago.
Zure interesekoa izan daiteke
Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren % 29,76ren erosketa itxi du 156 milioiren truke
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) behin-behinean eten du Talgoren kotizazioa, Sidenorrek gidatutako partzuergoak Pegasorekin sinatutako akzioen salerosketa-kontratua sinatu ondoren. Eragiketak otsailean lortutako aurreakordioa berretsi du, eta erosketaren azken faseari ekin dio.
Bizkaiko hegoaldeko trenbide-saihesbidearen obrak urtea amaitu baino lehen hasiko dira
Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriaren sailburu Susana Garcia Chuecak azaldu duenez, obrak amaitutakoan merkantzia-trenek ez dute Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldo zeharkatu beharko. "Aldiriko trenek bakarrik zirkulatuko dute, iberiar zabalera baitute trenbide horiek", gaineratu du.
Angula-arrantza denboraldia hastear, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleak lehorrean
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du aurtengo angularen arrantza-kanpaina, espeziea galtzear dagoela argudiatuta. Hala, urtebetean, gutxienez, ezingo da angularik harrapatu Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaietan. Euskadiko Anguleroen Elkarteak salatu du Europa osoan arrantzatuko dutela angula, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.
“Ipar Euskal Herrian, Asturiasen, Kantabrian… Europa osoan ari dira angula arrantzatzen, EAEn izan ezik”
Angula denboraldia hastear den honetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleek ezin izango dute angula arrantzatu, Jaurlaritzaren debekua dela eta. Unai Eizagirre Anguleroen Elkartearen lehendakariak onartu du angularen egoera ez dela ona, baina kritikatu du debekua Euskal Autonomia Erkidegoan soilik ezarri dela, eta, bien bitartean, Asturiasen, Galizian... angula arrantzatzen ari direla. Eurak soluzioaren parte direla nabarmendu dute, eta, Frantziako eredua jarri dute mahai gainean.
Gobernantza Sailak 167,5 milioi bideratuko ditu 2026an Administrazioa arinagoa izan dadin
Gainera, Ubarretxena sailburuak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzak 2023, 2024 eta 2025eko Lan Eskaintza Publikoak batuko ditu, eta guztira 1.700 plaza aterako ditu Administrazio Orokorrean, baina ez da deialdi bakarra egingo, eskalen arabera deituko dira.
Eusko Jaurlaritzak 8 ikuskatzaile gehiago kontratatuko ditu etxebizitza turistikoen gaineko kontrola areagotzeko
Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak bere sailari dagokion datorren urteko aurrekontu-proiektua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Guztira, 56,5 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 2 gutxiago.
Mikel Jauregi: "Hidrogeno berdeak menpekotasuna galtzea ekarriko digu"
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak "Egun On" saioan adierazi duenez, "garai batean Errusiarekiko genuen menpekotasuna amaitu da, baina, orain, Ipar Amerikarekiko menpekotasuna sortzen ari gara". "Egin dezagun europar energia bat", gaineratu du sailburuak
Bruselak Lisboa eta Paris arteko AHTrako epeak azkartu ditu, eta Eusko Jaurlaritza proiektuaren bultzadarekin bat dator
Imanol Pradales lehendakaria Apostolos Tzitzikostas Europako Garraio komisarioarekin bildu zen urtarrilean, eta orain Abiadura Handiko Trena Iparraldera eta Frantziara bultzatzeko hartutako konpromisoak aurrera doazela egiaztatu du.
Mugikortasun Sailak 581,7 milioi izango ditu "trenbidea garraiobide gisa bultzatzeko"
Trenbide-azpiegiturak eraiki eta hobetzeko erabiliko da inbertsioaren zati handi bat. Era berean, Bat, Barik eta Mugi txartelen interoperabilitatea burutu nahi da, eta 12 urtera arteko garraioaren doakotasuna egiturazkotzat ezarri.