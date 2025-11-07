Euskal industria
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi

Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra siderurgian.

Talgo Sinedor muntaia
Talgoko tren baten fotomuntaketa, Sidenorreko siderurgia-plantaren aurrean.
author image

EITB MEDIA

Azken eguneratzea

Sidenor buru duen euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosi du, Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren. Bazkide nagusia Trilantic funtsa da, kapitalaren % 29,8arekin .

1942an Alejandro Goicoechea ingeniari arabarrak eta Jose Luis Oriol enpresariak sortua, Talgo tren-sektoreko erreferente da nazioartean. Bere teknologiak, bagoien artikulazioan eta inklinazio naturaleko sistemetan oinarritua, tren-garraioa irauli du, segurtasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuz.

Bere eredurik ezagunenen artean honako hauek daude: Talgo III, Espainiako trenbide-garraioaren modernizazioan aitzindaria; Talgo 350, Espainiako AVE abiadura handiko trenen flotaren parte dena; eta Avril, gaitasun eta eraginkortasun handiagoko abiadura handiko merkaturako egin duen apustu berriena.

Gaur egun, Madrilgo Las Rozas udalerrian du egoitza soziala Talgok. 500 langileko lantegia du, baina lantegi nagusia Rivabellosan (Araba) du, 700 langilerekin.

Bestalde, egoitza Basaurin (Bizkaia) duen Sidenor enpresa liderra da automobilgintzan, trenbide-industrian eta eraikuntzan funtsezkoak diren altzairu luze berezien ekoizpenean.

Sidenorrek, bere Iraunkortasun Memoriaren arabera, 2023ko itxieran 1840 langileko plantilla zuen eta 1000 milioi euro inguruko fakturazioa, eta bere siderurgia-lantegia Europako aurreratuenetako bat da.

Sidenorren azken eragiketa Talgorena izan zen. Iazko abenduan, txatarra industrialean espezializatutako Eplus enpresa kataluniarra erosi zuen. Sidenorrek berak adierazi zuen erosketa hori hazkunde iraunkorraren eta bere talde industrialaren sendotzearen aldeko apustuaren barruan sartzen zela.

Hori ez zen Sidenorrek sektore horretan egin zuen lehen erosketa, 2024an bertan erosi baitzuen Miguel Martín, egoitza Fuenlabradan (Madril) zuen txatar-konpainia, eta, aurretik, 2022an, Aguilar Metal Recycling-AMR erosi zuen, txatar industrialetan espezializatua eta Sagunton (Valentzia) kokatua.

Trilantic funtseko akzioak erosi ondoren, Sidenor buru duen euskal partzuergoak du Talgoren partaidetza handiena (akzioen % 29,8), ondoren Oriol familia ( % 7,7 ) eta Torrblas ( % 5,04 ). Torrealek (Abello familia), berriz, % 3,5  partaidetza du. Gainerako % 54,93  beste akziodun minoritario batzuen esku dago.

