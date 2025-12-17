Talgoren egoitza soziala eta fiskala Gasteizera itzuli da
Talgoko akziodunen aldaketa sinatu dute euskal partzuergoak (Sidenor, Finkatuz -Eusko Jaurlaritza- eta Vital) eta SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Gobernuaren menpeko sozietate publikoak. Halaber, taldearen egoitza soziala eta fiskala Ribabellosara (Araba) itzuliko da.
Ofiziala da. Talgo tren ekoizlearen egoitza soziala eta fiskala Gasteizera (Araba) itzuliko da, eta Rafel Sterling telekomunikazio ingeniaria eta enpresen zuzendaritzan espezialdua Deustuko Unibertsitatean. Talgoren Administrazio Kontseiluak hartu ditu bi erabakiok, goizeko bileran.
Euskal partzuergoak (Sidenor, Eusko Jaurlaritza, BBK eta Vital-ek osatua) eta SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Gobernuaren menpeko sozietate publikoak erosketa notario aurrean sinatu osteko lehen bilera egin du asteazken honetan Administrazio Kontseilu berriak.
Joan den ostiralean, abenduak 12, Talgoren akziodunen batzar nagusiak konpainiaren berfinantzaketari, kapitalean SEPI sartzeari eta bono bihurgarriak jaulkitzeari oneritzia eman ondorengo lehen batzarra izan da hau.
Halaber, asteazken honetan bertan formalizatu da euskal partzuergoak Pegasoren akzioen zati bat erostea (Talgoren % 27,9), eta SEPI akziodun gisa sartzea, batzarrean onartutako kapital-gehikuntzaren ondorioz.
Talgoren akzioak, beraz, honela banatuta geratu dira: % 27,4 Euskal Partzuergoaren esku (Jose Antonio Jainaga % 7,8, Finkatuz % 7,8, BBK % 7,8 eta Vital % 3,9), Pegaso % 9,3, SEPI % 7,8, Torrblas % 5,0, Torreal % 3,2, Autocartera % 0,7 eta gainerakoa 'free float' burtsaren merkatuan.
Bestalde, Administrazio Kontseiluan bi kide berri sartu dira, Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea eta Maite Echarri Euskal Partzuergoko ordezkari gisa. Maria Jose Zueco eta Mario Alvarez, berriz, irten egin dira.
Lehen planta, Rivabellosan
Rivabellosan jarri zuten martxan Talgoren lehen planta, 1942 urtean. 700 langile baino gehiago ditu, eta bertan ekoizten dira Talgo trenen bagoiak.
Egun, Talgo da Referen abiadura handiko trenen hornitzaile nagusia, eta Saudi Arabiako 'Haramain' trenbiderako albiadura handiko trenen proiektuaren hornitzailea ere bada.
