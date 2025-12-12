TALGO
Talgoko Batzarrak kapitala handitzea eta Sidenor eta SEPIren sarrera onartu ditu, Eusko Jaurlaritza barne

Konpainiak "laster" formalizatuko du Sidenor buru duen euskal partzuergoak konpainiaren % 29,76 eskuratzea. SEPIk 45 milioi euro jarriko ditu kapitalaren % 7,8 kontrolatzeko, 4,25 euro akzioko, kapital-gehikuntzara joz.

(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Talgo. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Talgoren Ezohiko Batzar Nagusiak ostiral honetan onartu du 45 milioi euroko kapitala handitzea, eta konpainiaren finantzaketa berrirako akordioa Sidenor eta Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI) Eusko Jaurlaritzarekin batera jasotzen du. 

Horrela, konpainiak "laster" formalizatuko du euskal partzuergoak konpainiaren % 29,76 eskuratzea. SEPIk 45 milioi euro jarriko ditu kapitalaren % 7,8 kontrolatzeko, 4,25 euro akzio bakoitzeko, kapital-gehikuntzara joz, eta 15 egun balioduneko epean gauzatu beharko da, ostiral honetatik aurrera.

Talgok Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, kapital handitzearekin batera 105 milioiko bi zor jaulkipen egingo dira.

Ostiral honetako ezohiko Batzarrak ez du aztertu Sidenorrek, BBK eta Vital banku-fundazioek eta Finkatuz funts publikoak konpainiaren % 29,76 bereganatzeko erabakia, 156,67 milioiren truke, SEPIren prezio berean (4,25 euro akzioko). Ehuneko hori Pegaso tresneriaren (Trilantic funtsak eta Oriol familiaren zati batek osatutakoa, Talgoren sortzaileak) eta beste akziodun minoritario batzuen esku zegoen.

Akziodunek aldeko botoen % 97 baino gehiagorekin onartu dituzte konpainiaren finantzazio eskema berriari ekitea ahalbidetuko duten gai guztiak. Carlos Palacio Oriol konpainiako presidenteak defendatu du akordio horiek "ezinbestekoak" izan direla konpainiaren etorkizuna zaintzeko eta akziodunak, bezeroak eta hartzekodunak babesteko.

Ostiral honetako batzarrean hurrengo neurriak onartu dira: 45 milioi euroko kapitala handitzea, akzio arrunt bihur daitezkeen 30 milioi euroko 300 bonu jaulkitzea, 75 milioiko beste 750 bonu bihurgarri jaulkitzea eta 770 milioi eurorainoko finantzaketa sindikatuko kontratua formalizatzea, baita 500 milioi eurorainoko abalak ere, Cesceren berme partzialarekin.

