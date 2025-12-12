La Junta de Talgo aprueba la ampliación de capital y la entrada de Sidenor y la SEPI, junto al Gobierno Vasco
La Junta General Extraordinaria de Talgo ha aprobado este viernes la ampliación de capital, de 45 millones de euros, y el acuerdo de nueva financiación de la compañía, que recoge la entrada de Sidenor y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), junto al Gobierno Vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía.
Así, la compañía formalizará "próximamente" la adquisición por el consorcio encabezado por Sidenor del 29,76 % del constructor vasco. La SEPI aportará 45 millones de euros para controlar el 7,8 % del capital, a 4,25 euros por acción, acudiendo a la ampliación de capital, que se deberá ejecutar en un plazo de 15 días hábiles desde este viernes.
Según ha explicado Talgo en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital irá acompañada de dos emisiones de deuda por 105 millones.
La Junta no ha analizado el acuerdo por el que Sidenor, las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz se harán con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, al mismo precio de la SEPI (4,25 euros por acción), porcentaje que estaba en manos de la instrumental Pegaso (formada por el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.
Los accionistas han aprobado con más del 97% de los votos a favor todos los puntos del orden del día que permitirán acometer el nuevo esquema de financiación de la compañía.
El presidente de la compañía, Carlos Palacio Oriol, que será sustituido próximamente, ha defendido que estos acuerdos han sido "indispensables" para preservar el futuro de la compañía y proteger tanto a accionistas como a los trabajadores, clientes y acreedores.
En la junta de este viernes se ha aprobado un aumento de capital de 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por 30 millones de euros, la emisión de otros 750 bonos convertibles de 75 millones y la formalización de contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros y una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.
