La Guardia Municipal de San Sebastián empezará a usar cinco pistolas táser en 2026

La Policía Municipal contará en total con cinco pistolas táser, una por turno. Además, cinco agentes del cuerpo ya están recibiendo formación para el uso de estos dispositivos.
(Foto de ARCHIVO) Pistola Taser, dispositivo eléctrico de inmovilización, Policía Nacional EUROPA PRESS 29/9/2023
Pistola táser.
Euskaraz irakurri: Donostiako Udaltzaingoa bost taser pistola erabiltzen hasiko da 2026an
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Municipal de San Sebastián contará con cinco pistolas táser a partir del próximo año, han confirmado este miércoles fuentes municipales.

La Junta de Gobierno dio luz verde en su última reunión a la adquisición de estas pistolas eléctricas que comenzarán a usarse en 2026.

La Policía Municipal contará en total con cinco pistolas táser, una por turno. Además, cinco agentes del cuerpo ya están recibiendo formación para el uso de estos dispositivos.

Donostia-San Sebastián Ayuntamiento San Sebastián Política

