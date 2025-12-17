Segurtasuna
Donostiako Udaltzaingoa taser pistolak erabiltzen hasiko da 2026an

Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko, eta bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.

Taser pistola.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu erabilgarri datorren urtetik aurrera, Udaleko iturriek asteazken honetan baieztatu dutenez.

Gobernu Batzordeak bere azken bileran ontzat jo zuen 2026an erabiltzen hasiko diren pistola elektriko horiek erostea.

Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko. Gainera, bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.

Donostia Donostiako Udala Politika

